Anne May S. Olsen

5. kandidat på listen til Hvaler Høyre

«Det er fint at Høyre og FrP sier at naturen og miljøet må varetas; men det hjelper ikke å si det når vi ser at det ikke stemmer med praktisk politikk», skriver Øyvind Fjeldberg i et debattinnlegg i Demokraten. For å underbygge påstanden nevner han utbygging av Prestegårdsområdet, pukkverket på Kirkeøy og utbyggingsplanene for Stokken.

Alle de ovennevnte sakene er kontroversielle og var gjenstand for stor debatt innad i Høyre. Ja, det er riktig at Høyre var for utbygging av Prestegårdsområdet. Imidlertid falt vi til slutt ned på at vi ikke ønsket at Prestegårdsområdet skulle utbygges, nettopp av hensyn til naturen. Pukkverket stemte vi for, sammen med FRP, MDG og SP. Igjen en vanskelig sak hvor hensyn til natur og miljø og behov for næringsutvikling og arbeidsplasser ble vurdert. Fra et miljøperspektiv ville Pukkverket gitt Hvalers befolkning korreist pukk med tilhørende miljøgevinst. En av hovedargumentene fra Arbeiderpartiet var at støy og larmen fra pukkverket ville ødelegge den fantastiske stillheten Hvaler har om vinteren. Ja, stillhet er noe mange av oss syns er viktig.

DEBATT: «Stakkars hyttekommunen Hvaler»

Men hva er egentlig støy? Det som er musikk for noen er støy for andre. Selv «gjestgiverinnen» skrur opp volumknappen og inviterer til konsert på gressmatta om sommeren. Jeg leser i kommentarfeltene på Facebook at lyden bar helt til Skjelsbu og at det var til glede for noen og forargelse for andre. I dette perspektivet er det viktig å minne om at Gjestgiveriet en viktig hjørnestensbedrift i Hvaler som bidrar til skatteinntekter og arbeidsplasser. Ikke minst trekker Gjestgiveriet mange besøkende til Hvaler, og mange av dem kommer også tilbake på senere besøk. Da risler det inntekter over på flere næringslivsaktører i kommunen. Da tenker jeg at vi må tåle litt støy, økt trafikk og tilhørende trafikkutfordringer i de hektiske sommermånedene.

Når det gjelder utbygging på Stokken så er den omstridt. Dette er inngangsporten til Hvaler og det er soleklart at en utbygging av et opplevelsessenter måtte vært gjort med hensyn til omgivelsene, men det er også slik at plasseringen av opplevelsessenteret var foreslått et stykke fra den vakre inngangsporten til Hvaler.

DEBATT: «Borgerlig side skaper framtiden i Hvaler»

Det er bra at SV har som en av sine hovedsaker at de ønsker å ta vare på naturen og miljøet, likevel er det ikke slik at vi alle kan sitte med lusekofta i seilbåten og se kajakkene padle forbi. Det blir ikke mye næringsutvikling, arbeidsplasser og inntekter til kommunen av det, så vi kan ikke si nei til alt. Jeg mener vi trenger både de liberale og konservative kreftene når det kommer til utvikling og debatt om hvordan vi skal ivareta natur og miljø. Slik f.eks. Miljøpartiet De Grønne, Høyre og FRP gjorde i forbindelse med mudringen av farleden til Borg havn hvor de samarbeidende partiene stilte strenge krav varsling for måling av forurensning.