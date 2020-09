«Vi forbereder oss på streik – vestene henger klare»

Trine Skaug Martinsen

nestleder Østfold Handel og Kontor.

Torsdag og fredag denne uka møtes Handel og Kontor og Virke til mekling hos Riksmeklingsmannen. Hvis partene ikke blir enige, kan streiken være et faktum allerede lørdag morgen. Vi er forberedt, våre tillitsvalgte og berørte medlemmer har slipt kampviljen og vestene henger klare.

Det er viktig å påpeke at vi aldri ønsker en streik, og vi som fagforening skjønner at det ser rart ut å streike i en tid som denne. Men det er nettopp Covid-19 og dagens situasjon som eventuelt presser frem denne streiken. Som sikkerhet for våre medlemmer innen handelen, krever vi at arbeidsgiver skal forskuttere lønn ved sykdom.

Vi krever dette fordi dette vil gi en trygghet for de mange i butikkene som vi alle har vært enige om har vært en del av førstelinja vår. Og det koster ikke engang bedrifter eller arbeidsgivere noe som helst - de vil få alt refundert av Nav. I tillegg slipper man å miste opptjening på sykepenger og pensjon, eller gå glipp av tillegg.

Det skal sies at vi har tenkt oss nøye om til streikeuttaket. Vi har oversikt over bedrifter og bransjer som har hatt omsetningsøkning i denne tiden. Dagligvarehandelen og byggforretningene har tall å juble for, og har styrket seg. Det er disse som vil bli berørt - ikke bedriftene som allerede har det vanskelig.

Vi syns at våre medlemmer fortjener minst denne tryggheten, for årets tariffoppgjør vil ikke gi dem den lønnskompensasjonen de virkelig hadde fortjent. Når vi har rost denne arbeidsgruppen i flere måneder, så er det også på tide å sette handling bak ord.

