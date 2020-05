«Verdens største fengsel»

Jacob Andreassen

Styremedlem i Fredrikstad og Hvaler AUF

Hvert år den 15. mai markeres Nakba. Nakba betyr katastrofen på arabisk. I 1948 ble 530 palestinske landsbyer tømt, og 750.000 palestinere ble tvunget til å flykte fra sine hjem.

AUF markerer dagen, i solidaritet med det palestinske folk. Israel har gjennom krigføring, sanksjoner, blokader og ulovlige bosetninger okkupert mer og mer av palestinsk jord. Palestinere blir hver dag frarøvet retten til frihet over egne liv og folkeretten blir brutt. De er sperret inne av en stor mur som går gjennom Vestbredden. De er fanget i verdens største utendørs fengsel.

Les også: Hedda, Ingerid og Isak håper flere ungdommer engasjerer seg i Israel-Palestina-konflikten (+)

AUF mener at det er på tide å stå opp for det palestinske folket. Vi trenger politikere som er villige til å kjempe for dette. Det er ikke er greit at palestinske barn blir fengslet. Dersom israelske og palestinske barn kaster stein, får som regel de israelske barna ingen reaksjoner, mens 99.7 prosent av de palestinske barna blir dømt til fengsel. De pågripes ofte på nettene, får bind for øynene og plaststrips rundt hendene. De blir utsatt for både psykisk og fysisk mishandling og holdes i forvaring i uker og måneder uten at foreldrene vet hvor de blir holdt fengslet. En hadde aldri syntes det var greit at slikt skjer med sine egne barn. Så hvorfor sitter man passivt og ser på?

Norge kan gjøre flere ting: Norge kan anerkjenne Palestina som en stat og gi økonomisk støtte til rehabiliteringsprogrammer for palestinske barn som har sittet i fengsel. For å sitere Arnulf Øverland: «Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv».

Meninger: «Bør du ha lov til å undervise dine egne barn?»