«Trygg Trafikk: Barn har godt av å gå til skolen»

Anne Marit Jordheim

regionleder Trygg Trafikk, Viken

Barn har godt av å gå til skolen, da er de mer opplagte og klare for skoledagen. Så der det er mulig, oppfordrer vi foreldre å følge dem til skolen heller enn å kjøre dem. Snakk med barna om skoleveien og øv på den sammen.

Må du kjøre, anbefaler vi å parkere et stykke unna og gå den siste biten sammen. Da blir det færre biler rundt skoleområdet og en tryggere skolevei for alle.

Nesten 8 av 10 – 79 prosent – av barneforeldre mener at det ideelle for barna er å gå eller sykle til skolen. Det viser en landsrepresentativ Kantar-undersøkelse blant foreldre med barn i skolealder gjennomført av Trygg Trafikk.

Likevel er unødvendig skolekjøring et problem mange steder. Undersøkelsen viser at det er særlig de foreldrene med små barn under åtte år som kjører oftest – hele 35 prosent av de spurte. – Det er ulike grunner til at foreldre kjører barna. Det kan være fordi det er praktisk eller langt å gå. Men mange gjør det fordi de tror det er tryggest. I de aller fleste tilfeller er det heller omvendt. Den tryggeste og hyggeligste skoleveien er den hvor barna i hovedsak går eller sykler. Derfor er det viktig at både skolene og foreldre tilrettelegger for det. For de som må kjøre, er det viktig å huske på å kjøre ekstra forsiktig, og være spesielt oppmerksomme, sier opplæringssjef i Trygg Trafikk, Ragnhild Meisfjord.

Trygg Trafikk ønsker at foreldre og skoler etablerer «hjertesone» rundt skolen. Det er en trafikksikker sone rundt skolen med lite biltrafikk, og hvor de barna som blir kjørt slippes av i droppsoner utenfor hjertesonen. «Hjertesone» kan også innebære tiltak som følgegrupper, foreldre som står hjertesonevakt på utsatte steder eller bedre sykkelparkering.

Hjertesone er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Syklistenes Landsforening, Politiet, Helsedirektoratet, Miljøagentene, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Trygg Trafikk.

Flere skoler har nå etablert Hjertesone, og vi har sett mange ulike og gode løsninger rundt skolene. Hver skole er unik, og trenger forskjellige tilpasninger. Ta kontakt med kommunen, skolen eller FAU for å finne ut hvordan du lage Hjertesone på din skole.