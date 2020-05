Ingen flammende taler lød fra torg og plasser. Vi hørte ikke ordet «kamerater» gjalle i sprakende høyttalere. Ingen stolte faner vaiet i maivinden. Ikke en gang 1. mai-tog og feiende hornmusikk strømmet gjennom byens gater. Selv Norges Kommunistiske Partis lille, men alltid så standhaftige markering ved minnesmerket for de falne sovjetiske soldatenes grav på krigskirkegården på Østsiden, var avlyst. Trofaste Torsnes Brass fikk ikke spilt Internasjonalen under det friske, lysegrønne bjørkeløvet på Byens Marker mellom de røde flagg. Alt var annerledes.

I stedet satt vi hjemme og tittet på arbeider- og fagbevegelsenes fremste tillitsmenn og kvinner framføre sine taler i digitale overføringer. Det var til og med anledning til å gå i virtuelt 1. mai tog på internett. Du kunne velge deg en parole, og så marsjere bak den rundt i stua akkurat som Ole Alexander Filibom Bom Bom. Selv om vi trykket på de fine parolene «Fellesskap – ikke markedsliberalisme» og «Ja til folkestyre» ble det ikke akkurat 1. mai-togstemning. Men meningen var god, velment og kreativ, selv om det hele føltes litt snålt og underlig.

I vår familie har vi meget sterke 1. mai-tradisjoner. Bestefar var gruvearbeider, fagforeningsleder og glødende kommunist i sin ungdom. Jeg bodde hos ham en periode i barndommen og lærte at 1. mai var mye viktigere enn 17. mai. I det lille gruvesamfunnet på Vestlandet var det faktisk også slik. 17. mai var selvsagt stas for oss barna, bevares, men 1. mai var liksom bare en eneste herlig blanding av høytid, alvor, leik og løssluppen fest. Det var virkelig sus over 1. mai-dagen. Småpenger til brus og godteri satt løst hos de reinvaska, barske gruvearbeiderne med røde slips og de freske konene deres i lyse, blomstrete kjoler.

Disse fargerike og gode minnene fra barndommen har fulgt meg siden, og 1. mai har alltid vært en viktig og tradisjonsrik dag som skal og må markeres. I går ble det hele altså, i hvert fall for meg, dessverre en pussig og litt tannløs begivenhet på internett selv om tanken og ideen var god. Parolene i årets virtuelle 1. mai-tog har nemlig fortsatt sin gyldighet og kraft. De handler mest om felleskap, medbestemmelse, solidaritet og tillit. Dette er store, grunnleggende verdier som absolutt ikke har kommet lettvint rekende på ei fjøl.

Alle våre hardt tilkjempede og aller fremste samfunnsverdier har vist sin styrke og rett nettopp i dise vanskelige korona- tidene vi alle nå står midt oppe i. Uten solid opparbeidet tillit både oppover, på tvers og nedover i samfunnet hadde vi ikke greid denne krisen så godt som vi nå har gjort så langt her i Norge. Vi er faktisk blant de land i verden som foreløpig har taklet pandemien aller best. Det står det stor internasjonal respekt av, og vi har alle grunn til å være stolte.

Tillit eller mangel på tillit er også hovedpoenget i forbindelse med det store spørsmålet om hvem som skal lede hele nasjonens enorme pengebinge – oljefondet. Milliardæren Nicolai Tangen har fått jobben. Men debatten om han er godt nok egnet, har rast side om side med korona-nyheter i mediene de siste to ukene. Det sås ikke tvil om Tangens evne til å tjene og forvalte store penger. Han går heller ikke av veien for å bruke svimlende summer på store, luksuriøse seminarer og kostbare kunstmuseer. Men har han dermed folkets nødvendige tillit, denne mannen som skal forvalte hele det norske felleskapets oppsparte oljefond? Neppe.

Jeg tror verken det er misunnelse fra vanlige lønnsmottakere eller blodtørst fra journalister som har drevet fram uviljen mot Tangen. Det er nok mer det at hans luksuriøse livsstil og virke er så fullstendig fjernt fra hverdagen til folk flest her i landet. Dette motarbeider ham og bygger opp mistillit. Det styrker heller ikke tilliten at Tangen har syltet ned sin private milliardformue i utilgjengelige skatteparadiser der norske myndigheter har lite eller ikke noe innsyn.

Det er rett og slett denne mangelen på solid tillit i brede lag av samfunnet som trolig fører til at vi får en annen sjef for oljefondet. Jeg tror at folk flest ønsker seg en mer tillitvekkende, måteholden og litt mer «kjedelig» sjef for hele nasjonens sparegris. Dersom Nicolai Tangen mot formodning allikevel skulle få beholde stillingen etter siste gransking av søkeprosessen og sterke odds mot seg, vil trolig folk flest oppfatte ansettelsen som en aldri så liten provokasjon. Og akkurat det er ikke vårt tillitsbaserte, solidariske samfunnssystem tjent med. Snarere tvert imot.

Gårsdagens stille virtuelle 1. mai-feiring viste i all sin enkelhet at solidariteten fortsatt står meget sterkt i Norge. 1. mai er ikke lenger bare en kampdag for de mest radikale blant oss. 1. mai er også en dag da vi viser hverandre tillit ved åpent å vise og si hverandre hva vi står for og hvordan vi vil styrke og ikke svekke det flotte norske fellesskapet.

