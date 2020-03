Pål Andreas H. Christiansen

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Fredrikstad

Vi i Fagforbundet Fredrikstad ønsker å sette fokus på samt takke de «virkelige heltene» i hverdagen og det kaoset som råder i Norge og Fredrikstad for tiden. «Tidenes dugnad, samhold, samarbeid», kjente ord for oss i fagbevegelsen, ord som nå brukes av alle og som blir til bærebjelker de kommende uker.

Historien forteller oss at fagbevegelsen er viktig, og hvis effekten blir at flere slutter opp om et organisert arbeidsliv med en sterk fagbevegelse så kan arbeidslivet og velferdssystemet komme styrket ut av dette.

Det er i krisetider vi får testet vårt samfunns robusthet. Nordmenn står sammen i krisetider, og folk synes å dra i samme retning for å stoppe viruset. Alle blir berørt – noen mer enn andre.

Når mange av oss reiser hjem for å avholde hjemmekontor, eller passe unger – på råd fra FHI – så står en masse ansatte igjen for å serve den daglige drift av samfunnet, dere er de sanne heltene og dere fortjener all støtte og ros – «ingen nevnt ingen glemt».

De ansatte som er «igjen» utsetter seg selv og sine familier for en risiko vi som samfunn må anerkjenne. De står i fremste rekke.

Til høsten er det lønnsoppgjør – mon tro om Staten husker «heltene» da, vi skal i hvert fall minne noen og enhver på hvem som holdt hjulene i gang..

