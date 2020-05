«Sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre – gratulerer med dagen»

Anita Talåsen Granli

Foretakstillitsvalg, Norsk Sykepleierforbund Sykehuset Østfold

Det mangler ikke på ros og klapping for sykepleiere. Det opplever vi ofte fra pasienter og pårørende – og i disse tider av alle i hele Norge, politikere, journalister og arbeidsgivere. Å være sykepleier gir mening. Man får en unik mulighet til å kombinere et spennende og veldig varierende fag med å møte pasienter og pårørende i ulike faser i livet.

Når man velger å bli sykepleier velger man et yrke hvor vi gir av oss selv. Og det er en god følelse. Men det kan koste også. Sykepleiere strekker seg langt for pasientene sine, så langt at man har lett for å glemme hvor mye man tåler selv. Når budsjettene er trange og det spares på alle kanter, spesielt på bemanning, gir det kreative løsninger som oftest ikke er bra for samvittighetsfulle sykepleiere som ønsker å gi det beste til pasientene.

Helsereformen har ført til kortere liggetid på sykehusene, mer behandling skjer i hjemmet og ute i kommunene, samtidig som mer avansert behandling blir gitt på sykehusene. Det har blitt en forflytting av pasienter fra avdelingene. De som vanligvis lå på spesialavdelinger før i tida, ligger nå på vanlig sengepost.

Pasienter som tidligere fikk behandling på sykehus får nå denne hjemme. Pasientene har ofte flere sykdommer og krever mer spisset kompetanse for å møte deres behov. Dette merker sykepleierne. Det er krevende å holde tritt på det faglige hvis man skal jobbe på tvers av flere avdelinger, slik som ofte arbeidsgiver vil.

Innstrøm av pasienter til sykehuset er ikke konstant. Det varierer med årstidene, til strøm av turister, påvirkning av vær og føre, ferieperioder og hendelser som oppstår. Dette er det ikke tatt høyde for i bemanningsbudsjettet.

Det er heller ikke tatt høyde for et rom av beredskap. Når koronaen kom som en stor bølge inn over landet merket alle sykehusene nettopp dette. For å klare å ta imot den store pågangen som det var ventet med covid-19 pasienter så måtte man redusere på drift på poliklinikkene og planlagte operasjoner.

Sykepleiere ble flyttet fra sine fagområder for å håndtere Covid-19 pasienter på kohortene og intensivavdelingen. En massiv opplæring ble satt i gang for å møte dette behovet. I denne prosessen merket vi tydelig at grunnbemanningen var veldig lav på mange steder.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har varslet en sykepleiemangel i flere år. Lav grunnbemanning og høyt arbeidspress kombinert med dårlige lønnsvilkår over flere år har sørget for en «lekkasje» ut av yrket med ca. 20 prosent. Dette har vi også merket på Sykehuset Østfold. Det har ført til en stor turnover (at man slutter eller bytter arbeidssted) som igjen har ført til mangel av erfarne sykepleiere på flere av avdelingene. Dette var spesielt merkbart når pandemiens konsekvenser traff Sykehuset Østfold. Det er krevende med opplæring og det tar tid – noe som har vært en mangelvare. Sykehuset Østfold har erkjent at det er vanskelig å rekruttere og skaffe nok sykepleiere for å håndtere denne krisen. For det er akkurat den yrkesgruppen det er mangel på.

12. mai er sykepleiernes dag. 2020 er sykepleiernes og jordmødrenes år. Vi fikk oppmerksomhet og ikke minst en erkjennelse fra det norske folket hvor viktige sykepleierne er. Arbeidsgivere og politikere har gitt oss erkjennelse mer enn en gang i det offentlige rom. Det er synd at det må en stor krise til for å se det.

Når denne situasjonen har lagt seg så er det viktig at man ikke glemmer alle de gode ordene og erkjennelsene. Det må legges til rette for tilstrekkelig grunnbemanning som gir rom for en viss beredskap, gode arbeidsvilkår og mulighet for kompetanseheving slik at sykepleierne ønsker å bli i yrket sitt. Det er den eneste muligheten for å møte sykepleiermangelen i framtida. Det hjelper ikke å utdanne flere, når ca. 20 prosent slutter i yrket.

Til alle sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre; Gratulerer med dagen 12. mai og sykepleiernes og jordmødrenes år! Til alle dere andre. Nyt godt av sykepleiernes, spesialsykepleiernes og jordmødrenes kompetanse og innsats. Du møter oss ved livets start og vi vil følge deg til livets slutt. Sykepleierne vil alltid sette faget i front til det beste for pasienter og pårørende.

