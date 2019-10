«Stortingsvalget i 2021 blir folkeavstemning om Viken»

Magnus Weggesrud

Fylkestingsrepresentant i Viken Senterparti



Senterpartiet gikk i år til valg på å oppløse Viken. Det var vårt viktigste løfte i valgkampen. Nå er vi på god vei mot å få dette til. Vi har i forhandlinger med Arbeiderpartiet, SV og MDG blitt enige om oppløsning av Viken. Alle disse partiene var i utgangspunktet imot tvangssammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold, og nå står vi i samla front for en snarest mulig oppløsning.

Det er derimot ikke slik at fylkene selv bestemmer sin inndeling. Det gjør Stortinget. Derfor innebærer vår enighet om å oppløse Viken at fylkestinget skal søke Stortinget om oppløsning. Dessverre har Vikens foreldre, Høyre, FrP, Venstre og KrF, fortsatt flertall i Stortinget. Derfor må vi vente til etter stortingsvalget i 2021 for å få oppløst Viken. Dermed blir dette valget i realiteten en folkeavstemning om oppløsning av Viken eller ikke.

Senterpartiet har vært tydelige siden dag 1. Viken er en bastard. Akershus, Buskerud og Østfold fungerte godt som egne fylker. Fylkene er oversiktlige, ubyråkratiske og har folkevalgte med lokalt engasjement og som skjønner hvor skoen trykker. Særlig ser vi at distriktene blir dårligere representert i det nye fylkestinget i Viken. Dette er en fare for demokratiet. Hele fylket skal tas i bruk. Det skal i hvert fall vi kjempe for så lenge Viken eksisterer.

Sammen med Ap, SV og MDG har vi blitt enige om å skrinlegge planene om et storslått fylkeshus i Sandvika til 1 milliard. Vi går heller inn for å bruke fylkeshuset i Drammen, Oslo og Sarpsborg. Dette er smart. For om få år vil disse bygningene trolig bli hovedsete for de nye fylkeskommunene når Viken er oppløst.

Den rødgrønne koalisjonen kommer derimot ikke til å sitte stille så lenge Viken eksisterer. Plattformen vi har blitt enige om, innehar mye god politikk for utvikling av gode tjenester i hele fylket. Vi skal sørge for opprusting av fylkesveiene, ungdom skal ha rett til å komme inn på nærskolen sin og få gratis skole-PC og vi skal være et ja-fylke når det gjelder spredt bosetning framfor å «klumpe» alle sammen i byene. Vi i Senterpartiet takket ydmykt for tilliten folk ga oss i valget. Nå skal vi jobbe beinhardt. Om to år er det stortingsvalg. Da står det siste og store slaget om Viken. Vil du beholde Viken, stemmer du Høyre, FrP, KrF eller Venstre. Vil du oppløse Viken, stemmer du Sp, Ap, SV eller MDG.