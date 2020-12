Det er snart jul. Igjen. Høytiden de fleste i Norge har et forhold til. Noen minnes varmt sin egen barndoms jul, og gjør alt for å gjenskape den følelsen for seg selv og sine barn. Andre har dårlige minner de for all del vil prøve å glemme ved å skape nye og annerledes tradisjoner. Felles er at alle med oppvekst i Norge har et forhold til julen, uansett måte.

Julen banker på døren til Norges herberge. Med gaver, mat, litt samvær og munnbind i bagasjen. Vi vet at når den banker på, skal vi åpne og slippe den inn. Inn i hjertet, sjela og lommeboka. For jula skal feires, koste hva det koste vil.

Les også: Roy må feire jul alene på grunn av koronaen (+)

For noen holder det med å skaffe seg et tre, gå til innkjøp av noen gaver og slenge sammen litt julemat på julekvelden. For andre skal det løpes en maraton i forberedelser. Startskuddet går i slutten av november. Den udødelige pakkekalenderen skal forberedes. 24 små nyttige og unyttige ting skal pakkes inn, uten hjelp av nisse eller alver. Det blir mest plast og unyttige ting, hvis man ikke skal bli blakket før julehandelen i det hele tatt har startet. Sjokoladekalenderen fra åtti-tallet er en død trend, dessverre.

Heldigvis har nissens alver sett med kjærlige øyne til de svette foreldrene, som har en desperasjon i blikket, og sendt en gave til dem for å lette trykket noe: En aktivitetskalender. Gjør noe hyggelig sammen med barna, hver dag. De som har eller har hatt små barn i huset før jul, vet at juleverksted og kakebaking langt ifra er harmoni og hvilpuls. Men heldigvis er seige fingre, rotete kjøkken og svidde kakemenn er glemt når pepperkakehuset er klargjort til visning.

Så skal bildet til det årlige julekortet knipses. Den minste vil ikke ta på seg det som mor har planlagt, den mellomste vil ikke smile på grunn av reguleringen og tenåringen nekter å stille opp i det hele tatt. Familieidyllen slår sprekker. Øyeblikket som skal fange den gode stemningen, slår ut i full krangel og kan få deltagelse i Debatten på NRK. Enden på visa er at mor plukker ut bilder fra året igjennom, og med grundig nøye sensur av de eldste barna, blir bildene postet på Facebook. God Jul.

Les også: Sara (34) inviterer til spleiselag for å hylle «englene i hvitt» i koronajula

Jakten på «midt i blinken»-julegavene starter i et overfylt kjøpesenter. Med vinterjakka på kjennes svetteperlene mellom skulderbladene, posene er altfor mange og køene uendelig lange. Ingen tilbyr seg lenger å pakke inn, så jobben er langt fra over når gavene bæres over terskelen. Til et hus som deles med skrukkete duker, hybelkaniner, møkkete vinduer og lukten av svett treningstøy fra vaskerommet. Ennå er det tid. Jul blir det uansett.

Lucia banker på førjulsdøra. På vår terskel hun står, hvitkledd med lys i hår. Med seg har hun glitter (som på mystisk vis alltid lager knuter på seg), altfor store skjorter og lussekatter. Gule og tørre er de, men Lucia hadde kanskje en tanke om at gurkemeie skulle gjøre dem til en kulinarisk opplevelse. Hun hadde muligens en anelse om at sammen med en skvett kaffe i et pappkrus, barnesang og tårer i øyekroken, smaker de himmelsk uansett.

Så var det treet. Det som tidligere skulle hentes i skogen og pyntes med norske flagg og hjemmelaget julepynt. Nå har den urnorske grana fått konkurranse av den danske edelgranen, lerketre i potte og plastikk fra Hageland. Treet har blitt et designelement i flere norske hjem. Det skal jo helst være fyldig, jevnt og fritt for småkryp. På grunn av allergi hos enkelte familiemedlemmer, ble det hos oss en het debatt om hvorvidt det er riktig å slå opp med det norske grantreet og bringe inn et «perfekt» plastikk-tre. Det kunstige vant. Samtidig advarer naturvernforbundet om at plastikk fra treet kan havne i havet, stiger likevel antall kunstige trær i de norske hjem. Ingen dårlig samvittighet skal ødelegge for den perfekte julestemningen.

Så nærmer D-dagen seg som julekvelden på kjærringa. Julematen blir viet stor oppmerksomhet, og de samme spørsmålene melder seg alltid: Hvordan får jeg sprø svor? Må pinnekjøttet vannes ut i 24 eller 48 timer? Og hvordan unngå at kalkunen blir tørr? Noen orker ikke å svette over grytene i det hele tatt; 200 000 av oss velger å servere Pizza Grandiosa på julaften. Da er det snakk om ekte kjærlighet, og det blir stemning av det også.

Så vil julefreden til slutt senke seg. Vinduene er fortsatt ikke vasket, sommergardinene henger oppe og en liten gjeng med robuste hybelkaniner har forskanset seg under sofaen. Juledressen var kanskje bittelitt trangere enn i fjor, men holder denne jula også. Faklene blir tent, og det tar nesten fyr i kåpa til svigermor når hun svinger seg forbi. Barneøyne som tindrer og ikke klarer å holde blikket vekk fra gavene under treet, mens minuttene ved middagsbordet snegler seg sakte fremover. Svoren ble sprø, den, og alle fikk det de ønsket seg. Et mirakel skjedde likevel.

I en hverdag hvor vi flytter, jobber og studerer i stadig større grad, er jula noe vi trenger. Selv om vi på oppløpssiden svetter, stresser og bekymrer oss for alt vi ikke rakk å gjøre. Eller tenker på alt som kan gå galt. Men selv om noe ikke går som planlagt: Så lenge du får den magiske stemningen i hjertet, er alt helt perfekt. Uansett. Avslappende jul ønskes.

Les også: Trening i koronaens tid (+)