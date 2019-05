«Senterpartiet og Fremskrittspartiet sviktet Østfolds innbyggere»

Stein Erik Lauvås

leder Østfold Arbeiderparti

Sp og Frp i Østfold tok halen mellom beina og sviktet alle Østfolds innbyggere og kommuner i saken om å overføre aksjene i Østfold Energi til dagens Østfoldkommuner.

I stedet sørget Frp og Sp i Østfold for at kun 40 prosent av aksjene overføres og ikke 55 prosent slik Ap hadde forslag om.

Det er svært overraskende og skuffende at ikke disse to partiene som har vært både tydelige og høyt på banen med å mene at alle aksjene burde bli i Østfold nå kuvender og sørger for en mye dårligere avtale om aksjeoverføring enn de kunne fått dersom de hadde støtet Ap i Østfold sitt forslag.

Årsaken til at Frp og Sp i Østfold ikke lenger står ved sine løfter og utsagn kan vi i Ap bare spekulere på, uansett er det oppsiktsvekkende at disse to partiene kan sørge for at resultatet blir dårligere for Østfolds innbyggere enn nødvendig.