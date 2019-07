Se til Venezia?

Rune Fredriksen (Ap)

kommunestyrerepresentant

Et eksempel på det er når Høyres Truls Velgaard oppfordrer oss til å «se mot hvordan det er i byen Venezia i Italia». En oppfordring som jeg gjerne følger – og har tatt en titt på hva denne italienske byen for tiden har å formidle til oss.

En artikkel i Aftenposten den 27. februar i år innledes med: «Nå blir det enda dyrere å besøke Venezia. Fra første mars innfører Venezia turistskatt for dagsturister. Det blir aller dyrest i høysesongene».

«Den nye turistskatten vil variere fra tre til ti euro dagen og skal reguleres etter lav- og høysesong. Den skal gjelde for turister som kommer på dagstur til sentrum av Venezia. Skatten tilsvarer cirka fra 30 til 100 kroner. Det er ikke avgjort hvordan turistskatten skal kreves inn fra dagturister som kommer for eksempel med bil.»

Videre står det i artikkelen at:

«Rundt 30 millioner turister strømmer inn i Venezias bykjerne i løpet av et år. En stadig økende andel ankommer med cruiseskip».

Venezia er forøvrig kjent blant annet kjent for Rialtobroen og Sukkenes bro. Man bør også nevne Markusplassen.



VIKTIG ELV: Ordførerkandidat Truls Velgaard (H) mener det er for lite fokus på elven i den kommunale planen. Han mener man bør hente inspirasjon fra Italia. FOTO: KRISTIAN NORVIK

Man kan undre seg om «Høyre» i Venezia er tilhengere av turistskatt, høyere bompenger og høyere pris på fergene – i tillegg til at man heier på flere turister fra cruiseskip? Men det er vel ikke politikken til Fredrikstad Høyre? Hvis jeg ikke husker feil så var Høyre imot at det skulle bygges gangbro til Kråkerøy i sin tid? Gratis ferge stemte vel Høyre imot i bystyret? Og hvilken inspirasjon Fredrikstad Høyre trekker fra Markusplassen – de som omtaler enhver åpen plass i Fredrikstad som ikke lenger skal brukes til parkering som «steinørken» – ja, det undres jeg litt over.

Det Venezia imidlertid sannsynligvis er aller mest kjent for er vann. Noen steder for mye vann. UNESCO, FNs Miljøprogram og den amerikanske forskningsorganisasjonen Union of Concerned Scientists har gitt ut en rapport om verdensarvsteder og turisme. Rapporten tar for seg et utvalg populære turistmål som står på Unescos verdensarvliste, og går gjennom hvordan disse kan påvirkes av klimaendringer.

Venezia er omtalt i rapporten, og hvis den lille verdensbyen Fredrikstad skal se til Venezia for å få inspirasjon til å ta klimaendringene på alvor, så synes jeg faktisk det er en god idé. Når det gjelder å ta i bruk elva, så anbefaler jeg å lese de planene som bystyret i Fredrikstad allerede har vedtatt – og ta en titt på de aktivitetene som allerede er i gang. Det er ikke så verst.