«Savner du Dagens bibelord i Demokraten?»

Jo Inge Pettersen

Halden

Fredrikstad avisen Demokraten hadde spalten «Dagens bibelord» fra 2011 til 2018. Nå har altså spalten vært fraværende fra avisen i ca. ett år.

Jeg forstår verken at ledelsen i Dagsavisen sentralt, ei heller lokalt, skulle være motvillige på noe vis til å ha denne spalten igjen for eksempel ved siden av «Det hendte»? Det vil nok da kreve at de eventuelt må foreta en ekstra «vri». Grunnet at Dagsavisen Demokraten nå er en såkalt «satellittavis» hvor malene for produktet i store deler allerede er formet – og slik sett er noe «satt» for den lokale avisa.

Nå er likevel saken der at avisen heller ikke har fått veldig mange tilbakemeldinger på at «Dagens bibelord» ble borte – kun ett par hadde visstnok savnet den.

Jeg foretok en liten spørreundersøkelse før siste hjemmekamp i Fredrikstad. Av 25 spurte, svarte 23 at de hadde en positiv innstilling, i «spørreundersøkelsen» betegnet som «moderat positiv». To svarte at de var negative, noe som selvfølgelig fullt ut er en respektabel innstilling. Den ene av de «negative» mente at bibelvers hørte «hjemme i kirka». Venninna hennes mente derimot at avisen jo var for alle, så da kunne vel ett bibelvers stå i lokalavisa.

Jeg vil derfor spørre deg – uavhengig om du selv abonnerer på Dagsavisen Demokraten – hvilken innstilling har du til om avisen innfører denne spalten på ny?