«Sammen for læreplasser i Viken»

Siv Henriette Jacobsen

fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune

Hele bransjer opplever svært tøffe tider mens andre opplever at restriksjonene rundt korona gjør det vanskelig å drifte som normalt.

For å sikre læreplass til alle som har behov for det, er vi avhengig av å samarbeide enda tettere og jobbe enda hardere enn vi pleier. Sammen med partene i arbeidslivet har Viken fylkeskommune nå satt inn et ekstra gir for at flest mulig av årets søkere til læreplass skal få kontrakt med en godkjent lærebedrift.

Gjennom dette samarbeidet skal vi bygge videre på en sterk modell for fag- og yrkesopplæring i Viken. Viken fylkeskommune var tidlig ute med å skape arenaer for samhandling med de største aktørene i det norske arbeidslivet. Sammen med blant andre NHO, LO, KS Nav og Fylkesmannen har Viken fylkeskommune utarbeidet Viken-kontrakten for å sikre læreplasser til alle kvalifiserte søkere.

Debatt: «Alle elever fortjener en god skole»

Det er vårt regionale svar på Den nasjonale Samfunnskontrakten for flere læreplasser. Denne har som mål å sørge for at alle kvalifiserte elever som ønsker det, skal få tilbud om læreplass og ble signert i 2016 av Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, NHO, LO, Virke, Spekter, Unio, Maskinentreprenørenes Forbund, Norges Rederiforbund, YS og KS. Avtalen utløper i 2020, men er forlenget som en følge av koronaepidemien. Likevel må intensjonene her fornyes gjennom en ny nasjonal samfunnskontrakt.

Yrkesopplæringsnemnda i Viken fylkeskommune ble etablert i mai. Med det har vi fått på plass et svært viktig organ for å lykkes med å bygge en sterk fag- og yrkesopplæring. Yrkesopplæringsnemnda har som oppdrag å sørge for kvalitet i opplæringen helt fra samarbeid med videregående skoler om praksis for elever, gjennom opplæringen i bedrift til gjennomføring av fagprøver. Dette oppdraget vil Viken fylkeskommune støtte gjennom aktive og tette dialoger om drift og utvikling av bedriftsopplæringen. Bedriftsopplæringen rommer nærmere 90 opplæringskontor, over 5.000 lærebedrifter og nærmere 8.400 lærlinger og lærekandidater.

Les også: Nickolas (17) har fått livet satt på vent (+)

Selv om noen bransjer har opplevd svært tøffe tider og det har vært krevende å finne læreplass, er det likevel viktig å huske på at det for mange bransjer og fagområder har vært ganske små endringer, og at det faktisk for noen har vært mer å gjøre enn ellers. Av de over 3.000 som har fått lærekontrakt gjennom årets formidling så er det tegnet lærekontrakter i over 125 fag.

Nylig har vi også innført et søkbart Stimuleringstilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger i september. Med det har vi et godt håp om at enda flere av årets søkere har startet i lære ved inngangen til oktober. Vi har også etablert en egen ordning med læreplassjegere som er ute på veien og jakter nye læreplasser. Høstjakta har startet, vi er på jakt etter nye læreplasser for å sikre alle søkere en læreplass!