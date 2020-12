«Postnummer viktigere enn karakterer»

Tore Opdal Hansen (H)

komiteleder for utdanning

De tre tidligere fylkene Buskerud, Akershus og Østfold hadde ulik opptaksordning i 2019 Viken fylke har, nå i 2020, et opptak med en regionordning. I fylkestingets desembermøte skal sak om opptak, basert på nærskole i 2021, opp til behandling. Flertallet går for nærskoler. Nå sier Regjeringen at de ikke vil tillate nærskole og man må i så fall endre opptaksforskriften igjen i 2022.

Fremtiden ser litt dyster ut for elever og ansatte i Viken-skolen. Det hadde vært naturlig i dag å forbedre den opptaksforskriften vi har. På den måten kunne vi i 2021 kun videreført og forbedret eksisterende opptaksforskrift. Ja, for dagens ordning har betydelige svakheter. Rett og slett se det hele litt an for å slippe å få radikale endringer hvert år.

I siste fylkesting reiste jeg problemstillingen og stilte fylkesrådet, med Arbeiderpartiet i spissen, spørsmål om de så det som uproblematisk med hyppige skifter i opptaksordningen til videregående skoler. Hvor elevene som nevnt kan ende opp med 4 helt ulike opptaksordninger på fire år. Svaret var skuffende. Fylkesrådet ser ingen grunn til å vente med å innføre ny inntaksordning med nærskole neste år.

Elevene bør få bestemme selv hvor de skal gå på skole. Det er et valg som politikere ikke skal overprøve. Elevene må få bestemme over egen utdanning og egen fremtid. Bosted skal ikke være bestemmende for hvilken skole du skal gå på. Det mener vi i Høyre. Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene deres skal innføre nærskolen neste år. Nå skal Vikens 476 postnummer være avgjørende viktig for hvilke videregående skoler du kan søke. Saken skal endelig behandles i fylkestingets møte 17. desember.

