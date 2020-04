«Postens gamle slagord gjelder ikke lenger»

Sverre Skaarberg

Fredrikstad

Brev fra Posten Norge AS datert 22-02-2020 varsler om «Ny plassering av husstandens postkasse». Dette for at «Posten Norge AS» skal spare penger.

Å måtte bevege seg ut fra egen eiendom på is-glatte fortau, eller krysse gate i all salgs uvær for å motta egen post i egen postkasse på en naboeiendom vil bli en risikosport.

Det er ikke lenge siden vi ble pålagt å montere postkasse på eget gjerde mot fortau for at Posten skulle spare tid og penger. Mitt forslag til besparelse er at «post-ombæring» i stedet skjer kun to ganger i uken; mandag og torsdag. Og fortsatt postkasse på egen eiendom.

