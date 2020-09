Stein Erik Lauvås

Stortingsrepresentant (Ap)

I alle landets kommuner sitter det pensjonister som føler på frustrasjon og sinne. I flere år har de opplevd å få mindre penger å rutte med, mens lønnstakerne har fått mer. Med Arbeiderpartiets modell blir det slutt på dette. Da vil pensjonistene automatisk få kjøpekraftsøkning når lønnstakerne får det. Dessverre har vi til nå blitt stemt ned av høyrepartiene, Frp inkludert.

Meninger: «Skammelig situasjon for minstepensjonistene»

Enda mer provoserende er Frps forsøk på å bløffe pensjonistene med sin påståtte motstand mot pensjonsreformen. Man må måles på det man gjør, ikke det man sier. Og Frp gjorde ingenting for å reversere reformen da de satt i regjering - med sin partileder som finansminister - i seks og et halvt år. De prøvde ikke en gang å late som at de hadde tatt en intern kamp på saken. De hadde bløffet pensjonistene for å få stemmene deres. Nå prøver de igjen. Det er skammelig, pensjonistene er bløffet nok.

Debatt: «Trygghet for pensjon og kjøpekraft»