Handikappede Barns Foreldreforening Østfold (HBF)

Leder Runar Tønnesen og nestleder Fredrik Fjeld Johansen

Det snakkes om «de funksjonshemmede». Det skrives om «de som utgjør en stor utgiftspost på kommunebudsjettet», «de som har spesielle behov» eller «brukerne». Det er mye om, og lite med. Er det derfor vi er så lite synlige i samfunnet vårt? Fordi vi ikke helt regnes med- vi regnes om. Og vi regnes om til kroner og ører, til utgifter og kostnadsposter- i stedet for å ses som de menneskelige ressursene vi er? I dag, torsdag 3. desember, markerer Norges Handikapforbund sammen med Handikappede Barns Foreldreforening Østfold FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Og vi markerer den ved å ta et oppgjør med holdningene som skaper hindringer for oss.

Klær skaper folk - ja, men klær skaper ikke mennesker, skrev Hamsun. Og ord skaper kanskje ikke handlinger- men de skaper definitivt holdninger. Og holdninger- de fører definitivt til nettopp handlinger. Ordene over sier mye om hvordan man ser på funksjonshemmede. Og de er med på å skape noen holdninger med påfølgende handlinger som vi i NHF og Handikappede Barns Foreldreforening Østfold vil til livs.

Vi vil ha slutt på at funksjonshemmede barn stenges ute fra nærskolen, fordi «de har spesielle behov» og heller kan samles i egne klasser eller på egne skoler for «sånne som seg». Funksjonshemmede barn har ikke spesielle behov. De har det samme behovet som nabobarna for å gå på skole i nabolaget sitt, for å få en utdannelse og for å delta i samfunnet- men de kan kanskje trenge noen spesielle løsninger. Det er noe helt annet!

Vi vil ha slutt på at vi ikke synes i bybildet, fordi flere butikker, puber og restauranter i Fredrikstad, ikke er tilgjengelige for rullestolbrukere- ofte med unnskyldningen «De kan jo bare gå et annet sted», eller «Det ville blitt så dyrt å sette opp en rampe her». Det er ikke manglende evne til å gå i en trapp som stenger oss ute, det er at tilkomsten bare er laget for deler av befolkningen. Men når mitt behov for en rampe blir så himla spesielt, så blir «skylden» for utestengelsen lagt på meg- ikke på samfunnet. Og når «feilen» blir plassert hos meg, blir ansvaret samfunnet har pulverisert. Det er ypperlig gjødsel for holdninger om funksjonshemmede som «de andre». De som er annerledes. De som ikke helt teller med.

DEN holdningen er feil. Og den kan fort bli farlig.

Funksjonshemmede kjemper den samme kampen mot mytene, holdningene og de strukturelle barrierene som stenger oss ute, som kvinnesakskvinnene, skeive og etniske minoriteter har kjempet før oss.

Diskriminering og egne løsninger for noen mennesker er det dyreste et samfunn kan gjøre. Ressurser sløses vekk på slike løsninger. Myten om at vi koster for mye står sterkt i Norge. Vi inviterer til holdningsendring.

Velkommen på laget.