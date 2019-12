Denne lørdagen er det på tide å takke alle førskolelærere, lærere og assistenter rundt om i hele Fredrikstad-området. Hver eneste adventstid, år ut og år inn, setter de i sving elevene og lager flotte juleforestillinger for foreldre, søsken, onkler, tanter og besteforeldre. Det er så imponerende, varmt og kreativt at det hele tar pusten fra en stakkar. Tusen, tusen takk!

Jeg er heldig og har barnebarn i skole og barnehage ute på bygdene lengst vest og øst i Fredrikstad. Tidligere denne uka var vi på Lucia-fest for barnehagen i vakre Onsøy kirke, og forleden var det egen juleforestilling for besteforeldrene på Torsnes skole. Hvilken fryd, og for en prestasjon! Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke fatter hvordan de får det til. Prøv bare å lede en aldri så liten sketsj med ungene hjemme i stua; det blir fort et salig kaos.

Prosesjonen som vandret inn i Onsøy kirke med tente lys mandag kveld var alt annet enn kaotisk. De bitte små hvitkledde barna, helt ned i treårsalderen, valanderte med hvert sitt lys så flott nedover kirkegulvet uten at en eneste voksen holdt orden på dem. Dette kunne de. Det var tydelig at de hadde øvd grundig. Vel oppe ved alterringen spredte de seg rundt i rolig uorden vinkende til alle de kjente fjesene nede i benkeradene. Det er nok ikke helt vanlig at Onsøy kirke er så til de grader velfylt av spente, tindrende tilhørere.

Lucia-barna ble fint akkopagnert av et lite orkester bestående av tre gråhårede, musikalske menn fra bygda. Og elektronikk og høyttalere virket! Med ett ble den gamle kirken fylt med den mest bedårende barnesang. Høyt og kraftig sang de små strupene sine julesanger opp mot kirkehvelvet, og knapt et øye var tørt. Det var så, -ja-, så søtt! Bevare meg vel!

Innimellom steg enkelte av barna fram og leste utenat noen korte tekster, mens andre hadde duetter og til og med solosang! Etterhvert ble de aller minste Lucia-utkledte litt slitne av å stå i ro stakkars, og det var herlig å se de frimodigste evigvarende, gapende barnegjesp innimellom i rekkene. Ikke en voksen å se under hele konserten bortsett fra dirigenten som ledet sangen med mild hånd. Bravo!

Noen dager senere var det egen besteforeldre-juleforestilling på Torsnes skole. Og for en scenefest! Man skulle tro vi var på en profesjonell barneforestilling med sang og dans på Broadway. Men det var vi ikke. Vi var på juleavslutning midt i tjukke Tæssebygda.

Alle klassene hadde store innslag som fylte scenen. Det ene nesten proffere og mer presist enn det ande. Det er ikke lenger slik på juleavslutningen at det bare er skolens musikklærer som sitter borte i en krok og spiller Glade jul på et nedslitt trampe-orgel. Nei, nå er det stilt opp og lagt ut mikrofoner over hele scenen. Foran er det rigget til et stort miksebord, med elever bak spakene! Svære høyttalere sender livlig og klar julemusikk utover den mørklagte gymsalen så det ljomer!

Oppe i ribbeveggene sitter sjuendeklassinger og styrer lyskastere like proft som på en hvilken som helst ekte teaterscene. Og ikke en eneste lærer er å se. Rektor ønsker velkommen og sier farvel, men det er også alt. Lærerne er jo der allikevel, selvfølgelig, men uten å synes. Det er jo de som har terpet, organisert og øvd inn i ukesvis.

Barn som kanskje sliter med både matte og norsk kommer plutselig fram i rampelyset, bokstavelig talt, på en slik musikalforestilling. De blir stjerner og skinner, kanskje for første gang på skolen. De mestrer i lag med klassevennene. Enkelte av ungene var da også helt fabelaktige både til å synge og danse. Vi kommer aldri til å glemme den sprudlende utstrålingen og spillegleden fra flere av skolebarna. Vi var nok mange som følte at «more than one star was born in Torsnes» akkurat der og da. Til og med de tøffeste gutta turte å hive seg utpå uten snev av sjenanse.

Etterpå arrangerte elevene kafé for oss gamlinger ute i kunst- og håndverksalen. Der serverte de etterlengtet kaffe, hjemmelagde smørbrød og kaker. Elevene holdt selv orden på salget og kassa. Til og med det uunnværlige loddsalget.

Vel blåst og god jul til alle lærere i Fredrikstad og omegn – dere fortjener virkelig en hyllest i julestria!

Frode Rekve fra sidelinja:

