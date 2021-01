«NRK - ikke kall oss snikere»

Finn Åsmund Johnsbråten

I et intervju NRK nylig hadde med en representant fra Østfold kollektivtransport i programmet «Norge Rundt» kom det frem at busselskapet har tapt millionbeløp fordi passasjerer ikke betaler for reisen. Tapet har busselskapet delvis fått dekket av korona-støtte.

NRK journalisten var rask til å betegne de ikke-betalende passasjerene som «snikere». Hun burde kanskje først ha sjekket mulighetene som tilbys passasjerene for å betale.

Slik vi har oppfattet det, tar ikke busselskapet kontanter, bankkort, eller allerede forhåndsbetalte verdikort. Noe av problemet ligger i at de reisende ikke får tilgang til busselskapets digitale opplegg (foran hos sjåføren). Betaling må skje via en såkalt «app» på smarttelefon. Vi som ikke har smarttelefon blir diskriminert siden alternative betalingsmåter ikke er tilgjengelig. Om vi ikke får betalt for oss, så kall oss ikke snikere!

Praksisen med kontantnekt er meget tvilsom. Finansloven slår fast at kontanter er «tvunget betalingsmiddel» og at betalingsmottaker må akseptere kontanter om betaleren foretrekker denne betalingsmetode!

Det er ikke tillatt å bruke døren foran i bussen som inngangsdør. Når man så går inn bak, så er der ingen å betale til. Det å komme frem til sjåføren er forhindret av en kjetting tvers over midtgangen og et skilt som sier at «adgang er forbudt». Det skal visst ikke være lett å gjøre opp for seg på bussen!

Hvis du ikke har smarttelefon med app, men kan tilby å betale med kontanter eller bankkort, så skulle det være busselskapet og ikke du som har et problem!

Det vi reagerer på, er at NRK journalisten uten videre betegner oss som ikke har smarttelefon, som «snikere». Det kunne vi gjerne vært spart for.

Vi må kunne forvente at busselskapet gjør det enkelt for enhver kunde å gjøre opp for seg på bussen ved at busselskapet opprettholder betalingsmuligheter som ikke gjør det nødvendig å ha smarttelefon!

Det samme problemet har vi skrevet om i innlegg i SENIORAVISA den 21.desember i fjor «Smarttelefon –tvungent betalingsmiddel». Det beskriver rikspolitiker og sjakkekspert Hans Olav Lahlums mislykkede forsøk på å få betalt for billett for en bussreise fra Gjøvik til Hamar. Det er på tide at systemutviklerne, enten de jobber for busselskaper eller andre virksomheter, tar inn over seg at vi har 600.000 ikke-digitale mennesker i Norge som også skal betjenes. Så har vi også forgjeves etterlyst en bestemmelse om at noen må ha ansvar for at analoge løsninger opprettholdes for ikke-digitale brukere!

