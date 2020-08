«Minnes de døde – forebygge nye dødsfall»

Helene Saloua Apenes Matri (Ap)

leder i Helse og velferdsutvalget Fredrikstad kommune

Hvert år 31. august markeres overdosedagen i Fredrikstad og ellers i landet. Vi bør markere og samles denne dagen fordi det er ensomt å være den som har problemer med rus, eller å være den som står nær den som sliter med rus. I dag skal vi minne hverandre på at vi skal stå sammen med deg som kjenner rusen på kroppen eller deg som har mistet en venn, et barn, en bror, en søster, en mor og/eller en far til rusen.

For har vi mistet en vi er glad i til overdose, skal ikke den sorgen bli degradert til noe mindre fordi det var en overdose. Sorg og savn har vi like mye rett til uavhengig av hvordan den vi elsker døde. Våre kjære skal ikke være en statistikk av skambelagte navn. Vi skal tørre å prate om overdose, rus og alt det umenneskelige presset som følger med et slikt liv - også i høyeste grad de pårørende sitt liv.

Dødsfall som følge av overdose er mulig å forebygge. Markeringene rundt om i landet er med på å øke bevisstheten rundt dette. Vi vil stå sammen om en forebyggende og kunnskapsbasert ruspolitikk, og ett budskap er viktigere enn alt annet: Rusmiddelavhengighet er et helseproblem som skal møtes med helsehjelp, ikke straff.

Takk til dere som viser oss rusens kompliserte ansikt: Du som sliter, pårørende og dere som daglig gir gode, faglige og trygge helsetjenester i rusomsorgen. Takk!