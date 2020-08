Hver gang FFK skal skal spille kamp, våkner jeg grytidlig og er spent som en stålfjær. Jeg ligger en stund og dirrer i senga og gleder meg som en unge til bursdagen sin, julaften eller 17.mai. En sterk indre jubel er tent, og det er umulig å sove videre. Jeg lister meg forsiktig ut av soverommet for ikke å vekke kona. Så setter jeg i gang med et merkelig, fast rituale.

Først setter jeg opp den fine, men akk så slitte røde og hvite FFK-vimpelen ute over inngangsdøra. Så danser jeg en egen vill spastisk krigsdans i pysjamasen ute på roseplassen vår, der det er flest røde og hvite roser. Imens nynner jeg svakt og andpusten de kjente og kjære FFK- sangene. Naboene må ikke vekkes de heller.

Og tro det eller ei, men jeg er da fullt og fast overbevist om at disse rare opptrinnene virkelig skal hjelpe laget i vår by. I hvert fall får seansen litt av den intense kriblinga ut av kroppen.

Etterpå legger jeg ut nøye planlagte bilder og lykkeønskninger til Fredrikstad Fotballklubb på facebook og setter i gang langvarige og heftige diskusjoner om dagens kamp med kjente og ukjente. Litt utpå formiddagen starter en omfattende ringerunde til mine nærmeste fotballgærne kompiser, og vi har det godt og er i høy stemning i evigvarende telefonsamtaler...

Utpå ettermiddagen er det på med rødt og hvitt FFK-skjerf pluss endel andre effekter alt etter været. Ingen tur på sykkel eller med ferga gjennom byen er så vibrerende fylt med glade forventninger som når FFK har hjemmekamp. Folk smiler til hverandre, hilser og er på parti. Idet vi stiger opp trappene til tribunene på Stadion, fylles vi nærmest med høytid. Dersom du er litt sent ute, kan du værsågod få grøsninger nedover ryggen hvis FFK- sangen spilles over høyttaleranlegget akkurat idet du retter blikket fram og skuer utover den grønne gressmatta og et folkehav i rødt og hvitt. Du er i fotball-katedralen!

Frode Rekve fra sidelinja: «Rødhvit glede i fotballbyen»

Noe av det aller hyggeligste som skjer før og etter kamp på stadion er å være så heldig at du får vekslet et par muntre ord med noen av de gamle trofaste fotballheltene eller ikonene som alltid møter opp når FFK er i aksjon. Dette er tidligere storspillere, mange godt oppe i åtti-årene, med landskamper og serie- og cupmesterskap for FFK i baggasjen. Felles for disse karene er at de så å si alltid har noe positivt å si om de nye, unge lokale spillerne som slipper til på A-laget til FFK. De minnes vel da de selv debuterte i ung alder, og hvilken enorm stas det var.



I ettermiddag er det dessverre ikke hjemmekamp. Men bortekampen mot Kvik Halden blir regnet som årets viktigste hittil. Begge lag har vunnet alle sine kamper, og dagens seierherre vil stige helt til topps - som det heter i den gamle FFK-sangen «Fredrikstadgutter våre veier». FFK må bare vinne dette lokalderbyet. De MÅ! Selv om denne ene kampen ikke på noen måte er avgjørende for hvordan det ender til slutt, så betyr den så svært mye for selvtilliten og stemningen rundt FFK i hele Fredrikstad.



Kvik Halden har en taktisk slu trener og et godt lag. De leder serien på bedre målforskjell og må finne seg i å være favoritter. Dette kan være en fordel for FFK, som får et litt mindre forventningspress hengende over seg. FFK har nok heldigvis jevnt over et litt bedre kvalifisert mannskap enn Kvik. Nøkkelen til seier ligger derfor i at våre trenere har en klar, klok og offensiv kamp-plan som hele laget forstår, er enig i og slutter opp om. FFK er meget godt trent i år og bør blant annet kunne løpe Kvik i senk. Så er det selvsagt også uhyre viktig at våre gutter får inn noen fulltreffere med sitt skyts i Festningsbyen.



I disse koronatider slippes det bare inn 200 tilskuere på fotballarenaene, og nesten ingen fra Fredrikstad har billett til kampen i Halden. Men rødhvitt fotballfellesskap må vi ha. Det blir å benke seg i en eller annen bakgård eller på en fotballpub for å heie, brøle og dele sorger og gleder mens vi følger oppgjøret på storskjerm. Og fotballfolket er heldigvis ganske gode til å respektere smittvernreglene og holde avstand. De helt store, varme og litt svette omfavnelsene får vi nok pent vente med til langt utpå høsten.



Lokaloppgjørene mellom Kvik Halden og Fredrikstad Fotballklubb har endt litt hit og dit de siste årene. For 18 år siden var dagens redaktør i Halden Arbeiderblad med på å lage en morsom 1.side i Fredriksstad Blad. Over hele førstesiden sto det med røde bokstaver: I dag knuser vi Kvik.

Daværende sportsredaktør i FB, Hans Petter Kjøge, fikk rett. FFK vant 7-1 og rykket opp. Det spørs om resultatet blir like smigrende for Fredrikstad Fotballklubb i ettermiddag.

Men rødhvit seier må det bli!

Det vidunderlige skal skje!

Basta!

