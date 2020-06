«Med en slik økonomisk inngripen i innbyggernes skattepenger, burde møtet vært ført for åpne dører»

Marita Wennevold Hollen

uavhengig 1.vara kommunestyret, Hvaler

Rådmann Dag W. Eriksen varsler nå formannskapet om at Hvaler kommune sliter økonomisk på flere fronter. Ikke en overraskende melding. Likevel er det en svært kostnadskrevende øvelse som har foregått de senere år. Nemlig utbygging av bredbånd/fiber. Har vår kommune økonomisk ryggrad til et så omfattende prosjekt?



Det hadde vært interessant å kunne få oversikt over de totale kostnadene av utbyggingen av bredbånd, som nå ligger under en kommunal virksomhet. Det er ikke en kommunes oppgave å bygge ut fiber, så sant kommunen ikke er svært rik, noe Hvaler kommune på ingen måte er.



Kommersielle aktører bygger kun ut i sentrale/tettbebygde strøk. Hva er årsaken til det? Jo; - det er ikke regningsvarende å bygge ut i alle utkanter, det vil raskt føre til tap eller konkurs. Det samme gjelder kommunens virksomhet som nå bredbåndsutbygging ligger under. Virksomheten kan naturlig nok ikke gå konkurs, men med et durabelig underskudd.

Nå har ikke kommunen kapasitet til å «koble på» til de som ønsker tilknytning. Ligger denne kapasitetsmangelen på økonomiske plan? Ved at det ikke tilknyttes potensielle kunder, kommer heller ikke inntektene inn til kommunen. Trolig ligger inntektene langt under det som er budsjettert, mens kostnadene stadig påløper.



Antar utgravningen til fiber er kontraktsfestet, slik at utbyggerne må fullføre disse. Uansett blir dette vanvittige kostnader for en kommune.



Det mest urovekkende er at samtlige kreditorer slik det nå er organisert, kan hente alt sitt utestående fritt fra den kommunale virksomheten, da det ikke lenger er begrenset ansvar via et AS som tidligere (i et AS kan kreditorer kun hente ut utestående fra aksjekapitalen og dermed begrenset til kun denne, ved konkurs). Tap og underskudd er i sin helhet skattebetalernes penger og går utover andre lovfestede tjenester som omsorg/helse og skoler. Nye sykkelveier kan man se langt etter.

Paradoksalt bygges 5G nettet ut og rulles ut i sin helhet i løpet av et par år, med langt raskere fart og like eller bedre sikkerhet. Flere byer i landet er allerede piloter for 5G.

Da blir fiber totalt overflødig, også til de kommunale tjenestene fiber er ment for.

Man blir innhentet av den teknologiske utviklingen.

Overføringen av tidligere Hvaler Bredbånd AS til kommunen, ble behandlet i lukkede kommunestyrer, med henvisning til offentlighetsloven, argumentert med konkurransehensyn. Med et slik økonomisk inngripen i innbyggernes skattepenger, burde dette vært ført for åpne dører. Dette ligger også lovfestet i Offentlighetsloven, men dette har de valgt å overse.



Svært urovekkende situasjon for en kommune som faretruende nærmer seg en knestående økonomi.