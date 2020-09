«MDG forlater samarbeid i Viken grunnet utbygging av E18»

Ida Julsen

Miljøpartiet De Grønne

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har nå gått ut av samarbeidet i Viken fylkesråd. Der har vi fram til slutten av august styrt sammen med Ap, Sp og SV. Sistnevnte parti valgte også å forlate samarbeidet av samme grunn som MDG.

Da vi gikk inn i samarbeid var det særlig ett punkt om E18 vi forhandlet lenge om i felles plattform. Vi krevde at Viken ikke skulle stille økonomisk garanti for motorveiutbyggingen. Nå vil både Ap og Sp, sammen med Høyre og flere partier, stemme for å gi garantien. Derfor kan dessverre arbeidet med utvidelse av en av landets mest trafikkerte strekning starte opp.

Det å tørre og ta de viktige beslutningene som gjør at vi kutter utslipp fra bilisme og heller får storstilt økonomisk satsing på kollektiv, er helt avgjørende for at vi skal nå klimamålene. Da kan vi ikke fortsette med «same procedure as every year», og bruke milliarder av kroner på motorveiutbygging.

Jeg er stolt av å tilhøre et grønt parti som tok den viktige avgjørelsene om å stå løpet ut og bruke alle mulige politiske virkemidler for å forsøke og forhindre storstilt veiutbygging. All forskning og kunnskap viser at økt veiutbygging fører til økt trafikk. Det peker Transportøkonomisk institutt på, blant annet i en vitenskapelig artikkel fra mars i år, der forskere fant at økt veikapasitet ble etterfulgt av byspredning, lengre arbeidsreiser og mer trafikk. Det ble heller ikke redusert kø. Også Ruter og andre fagmiljøer har vært skeptiske til den planlagte løsningen.

Til slutt er det flott at selv om vi har brutt ut på fylkesnivå, har det ingen påvirkning på samarbeidet lokalt. Her styrer vi fortsatt stødig sammen i rød-grønne flertallet. Den lokale samarbeidsavtalen har blant annet mål om å tilrettelegge for vekst i antallet bærekraftige arbeidsplasser. Vi jobber for et fremtidsrettet og klimavennlig Fredrikstad blant annet ved å skulle kutte 30 prosent klimagassutslipp i løpet av valgperioden. Dette er ambisiøse mål vi er stolte av og skal jobbe videre med.

