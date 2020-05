«Lyspunkter på fødeavdelingen»

Camilla Strandskog

stortingsrepresentant for Høyre

Koronapandemien har tatt, og tar liv. Som stortingspolitiker er det noe vi blir minnet på daglig. Daglige oppdateringer fra Folkehelseinstituttet får en til å tenke på dem som har mistet noen. Det vekker lysten til å jobbe enda hardere, så de lysere dagene skal bli flere.

Vi må huske på at det finnes lyspunkter hver eneste dag, rundt om på landets fødeavdelinger. Den 5. mai feiret vi den internasjonale jordmordagen. Den gir oss en påminnelse om hvor heldige vi er som bor i et land hvor det å føde i all hovedsak er trygt. Hvor man blir møtt av kyndige, dedikerte og omsorgsfulle jordmødre.

Kvinner som skal føde opplever den samme omsorgen og ekspertisen selv om norske sykehus er i en ekstraordinær situasjon på grunn av koronapandemien og smittefaren den medfører. Det fortjener en vanvittig honnør! Smittevernrutiner kan sikkert gjøre det hele litt skremmende og uforutsigbart, og ektemake eller kjæreste blir sendt på dør litt raskere enn du hadde håpet, eller kanskje får de ikke vært tilstede i det hele tatt. Det ble ikke helt som man hadde forestilt seg, men barna kommer når de kommer og da er det viktigste at de fødende får et trygt og godt tilbud.

Faktisk er det slik at kvinner er mer fornøyde med fødsels- og barselomsorgen nå enn for noen år siden. Stadig færre kvinner og barn blir også skadet i forbindelse med fødselen. Det er med andre ord en positiv utvikling som viser at det blir stadig enda tryggere å føde i Norge. Men vi kan ikke slå oss til ro med dette, ei heller på Stortinget. Fra januar i år skal alle kommuner ha jordmorkompetanse, og det ansettes stadig flere jordmødre i kommunene. Det kom også tidligere i år en rapport om situasjonen for fødende i Norge. Den inneholdt mange gode forslag.

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten har et felles ansvar for organiseringen av et sammenhengende og godt tilbud. Det innebærer at spesialisthelsetjenesten ikke skal bygge ned sitt tilbud før kommunene har utviklet et godt nok tilbud for oppfølging av mor og barn. Det skal være trygt å føde, også der hvor det er noe lengre reisevei til klinikken. Det er et politisk mål jeg vil forplikte meg til å jobbe for.

Om det er skilsmisseadvokatene eller jordmødrene som får mest å gjøre om et års tid vet vi ikke. Men vi vet at vi må komme oss gjennom koronakrisen sammen, og vi hadde aldri klart det uten de dyktige jordmødrene landet rundt.