«Lokalsamfunnsutvalgene – nok en gang»

Roger Johannessen

Rolvsøy

I fire år forsøkte Fredrikstad kommune å få registrert lokalsamfunnsutvalgene i Frivilllighetsregisteret i Brønnøysund som frivillige organisasjoner. Da dette ikke ble en suksess, fordi utvalgene ikke ble definert som frivillige organisasjoner (ingen medlemmer/opprettet av kommunen etc.), måtte ordfører og administrasjonen forsøke en «ny» vri for å ikke miste kontrollen;

Den 5.9.2019 fikk de flertallet i bystyret med på å videreføre en modell med lokalsamfunnsutvalg nært tilknyttet kommunen. Noe utvalgene har vært siden de ble opprettet av kommunen den 15. 02. 2001 i sak PS 01/0005 pkt. 3. Utvalgene har aldri vært uavhengige av kommunen. Utvalgene har alltid vært nært tilknyttet kommunen. De har aldri vært frivillige organisasjoner, men drevet frivillig arbeid i regi av Fredrikstad kommune. I saksdokumentene til nevnte bystyresak 05.09, het det: Ved valg av denne modellen er lokalsamfunnsutvalgene rådgivende organer, tilknyttet kommunen ... Med hvilken lovhjemmel bedrives denne virksomheten? Ingen. Alternativet som politikerne ble satt ovenfor, var å la utvalgene organisere seg som frivillige organisasjoner - og dermed gjøre seg uavhengige av kommunen, slik flesteparten av utvalgene (og noen bystyrerepresentanter) ønsket.

Hva er så «nytt» med den «nye modellen» lokalsamfunnsutvalgene nå presenteres for av lokalsamfunnsutviklerne? I realiteten ingenting, fordi «utvalgene/organene» fortsatt er ment å være nært tilknyttet kommunen - dvs. kommunale, men ikke folkevalgte utvalg/organ. Hvordan er det mulig? Det er ikke mulig - på lovlig vis!

Allikevel arbeides det nå for fullt i de fleste utvalgene for å oppfylle administrasjonens krav. Det avholdes årsmøter, det foretas vedtektsendringer, utvalg nedlegges, det opprettes «venneforeninger» for å bli kvitt pengene det enkelte LSU har på konto: Vi blir nærmere knyttet opp til kommunen og kan ikke ha eget organisasjonsnummer. For å beholde organisasjonsnummer må det opprettes i et annet navn for eksempel en venneforening. Egenkapitalen må da gis til denne foreningen. (Utvalg T 03.09.19) Et annet utvalg skriver: Fra 2020 er vi en del av kommunen når det gjelder regnskap og revisjon. De midler vi sitter på i 2019 skal forvaltes i en overgangsordning der vi planlegger å støtte gode lokale initiativ. (Utvalg H, 11.12.2019). Vi ønsker å ferdigstille alle påbegynte prosjekter slik at vi kan avslutte regnskapet pr. 31.12.2019. Dette er en konsekvens av omorganiseringen av LSU-ordningen i Fredrikstad kommune, vi mister org. nummer og vil ikke kunne ha eget regnskap i vår videre drift. (Utvalg S 10.12.19) Videre: Styret i S LSU er enige om at alle eksisterende økonomiske midler og utstyr pr. 31.12.2019, overføres til S velforening. (Utvalg S 10.12.19) Videre: For å imøtekomme krav fra kommunen vil vi dele virksomheten vår i to organisasjoner. I praksis foreslår vi å stifte et nytt lokalsamfunnsutvalg tilpasset kommunens krav, og samtidig fremme forslag til nødvendige vedtektsendringer i nåværende utvalg for å drive dette videre som «Torp ve og vel». (Utvalg T, 21.01.20)

Alt dette absurde arbeidet som nå gjøres i administrasjonen og i utvalgene strider, etter min mening, mot den nye kommuneloven - og er derfor helt bortkastet.

Jeg anmodet Fylkesmannen i Oslo og Viken om en lovlighetskontroll av bystyrevedtaket. Det ville ikke fylkesmannen i Oslo og Viken gjøre. Fylkesmannen bruker begrepet bør velge andre folkevalgte organer.. der Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) bruker kan kun opprette om opprettelse av utvalg. Derfor har jeg nå oversendt en klage til KMD. I denne klagen argumenterer jeg: Det er min klare oppfatning at den nye kommunelovens bestemmelser om utvalg, gjør at kommunen verken kan opprette eller videreføre utvalg som ikke er hjemlet i kommuneloven. Etter den nye kommuneloven har kommunen bare anledning til å opprette folkevalgte organ/utvalg.(Klage - vedr. Lokalsamfunnsmodellen i Fredrikstad 04.03.2020)

I klagen viste jeg blant annet til KMDs egen tolkningsuttalelse: Kommunene kan kun opprette organer som er nevnt i § 5-1 eller § 5-2, og organene må følge kommunelovens bestemmelser om blant annet saksbehandling i kapittel 11 og hvordan velge medlemmer i kapittel 7.

Det er delvis bakgrunnen for den uttømmende oppramsingen i § 5-1 og § 5-2, og loven er slik at det ikke kan opprettes andre organer enn de som er nevnt der. (19.11.2019, - ref. 19/4922-2)

Jeg viste også til at professor Jan Fridtjof Bernt som i sin faste spalte i Kommunal Rapport, skrev følgende: Valg av medlemmer kan således ikke lenger delegeres til organisasjoner eller andre i lokalsamfunnet. (10.02.2020 om «oppgaveutvalg»)

På direkte forespørsel til professoren om et kortfattet svar på spørsmålet: Kan et (eller 20) «oppgaveutvalg» fortsette sitt arbeid som tidligere, etter at den nye kommuneloven trådte i kraft ? Etter seks minutter, dukket svaret opp i min innboks: Det korte svaret er: Hvis dette er et utvalg som er opprettet av kommunen, må det følge Kommunelovens regler om slike. (Jan Fridtjof Bernt 03.03.2020)

Hvis ikke departementet griper inn og belærer både fylkesmann, kommune og bystyremedlemmer, vil absurditetene og ulovlighetene bare fortsette.

Slipp frivilligheten fri!