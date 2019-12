«KrF er for alkoholpolitikk med vett»

Lino Lubiana og Kamilla Synnøve Pletten Åsgaard

KrF Fredrikstad

Det nærmer seg jul med fest, glede, noen barn er redde. KrF leverte stemmeforklaring i en skjenkebevilgningssak og ble urettmessig irettesatt av ordføreren i sist formannskap. KrF stemte, som Øivind Lågbu i Fredriksstad Blad riktig referer, imot alkoholbevilgning til Gulating Pub. Gulating følger boka, det er ikke hos dem feilen ligger. KrF vil ha bedre rammer for å unngå skader etter alko-misbruk.

Far vil kjøpe trampoline. Mor sier nei om ikke sikkerhetsnettet er på plass. Det er ikke hopp og hygge det er noe galt med, men manglende faderlig vett og sikkerhetsnett. Bruk av alkohol krever god kultur og nødvendig struktur for å ikke bli til misbruk. Viktor Kristiansen (AP) foreslo i en interpellasjon i mai, klokt, at Fredrikstad skulle bli en AV og TIL kommune. AV og TIL jobber for alkovett. Med dette kan vi ikke tillate at dårlig alkovett blir en del av vår sosialt aksepterte kultur!

Les også: Vil ha alkoholfri sone på Idyllfestivalen (Demokraten+)

Vi i KrF stemmer imot bevilgninger i Fredrikstad, fordi det etter vår mening føres en politikk uten tilstrekkelig alkovett. For det første, Fredrikstad er ikke en AV og TIL kommune. For det andre, Fredrikstad har et alkoholpolitisk utvalg uten en representant fra en interesseorganisasjon for offer for alkoholmisbruk, mens det har to representanter fra næringslivet. Utvalget har demokratisk og verdimessig en slagside når en så viktig interessegruppe ikke er representert. KrF støttes av FrP og øvrig opposisjon, men bare av MDG i posisjon! For det tredje, posisjonen ønsker ikke alkoholfrie soner på arrangementer med kommunal støtte. KrF støttes igjen av FrP. For det fjerde, Fredrikstad har alkoholservering helt til kl 02.30, lovlig men unødvendig sent. Dette spiser også unødig politiressurser. For det femte, kommunen er slepphendt og utvider stadig solgte alkoholvolum med nye eller utvidede bevilgninger. For det sjette, kommunen gir stadig 1-3 bevilgninger når det hadde vært nok med 1-2.

Alkoholskade koster samfunnet mer enn 20 milliarder kroner i året ifølge AV og TIL, som både AP, Normisjon og KrF er tilsluttet. I tillegg har vi IOGT, Blåkors, Kraft og Frelsesarmeens alkoholforebygging.

Stikkord som graviditet, psykisk helse, leverskader og andre helseskader, sykefravær, trafikkskader, blind vold på byen, politi i gata, ungdom med lange voldsdommer, voldtekter og overgrep herunder misforståelsesvoldtekter med påfølgende sorg hos jenter og dom for unge menn, er viktig å nevne. Alkohol berører mange flere enn næringslivet!

KrF syns det er vanskelig å dele ut skjenkebevilgninger i en kommune som fører en alkoholpolitikk uten gode nok, trygghetsskapende rammer! Ungdom slippes ut på trampoline uten nett, og både barn og voksne får sine liv ødelagt.

Vi i KrF ønsker å gjøre Fredrikstad til en by med godt alkovett og bedre sikkerhetsnett. Det vil gi festivaler mer idyll og forhåpentligvis alle en bedre jul!

Meninger: «Er fulle kvinner verre enn fulle menn?»