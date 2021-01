Av: Busspassasjer (24)

Den 26. desember skulle jeg på nattevakt. Jeg gikk på bussen rundt 21:40, og noen stopp senere kommer det på en ungdomsgjeng bestående av fem gutter og en fyr i tjueårene. Guttegjengen setter seg på den ledige firergruppa ved siden av meg, mens fyren steller seg i midten av bussen.

Etter kort tid begynner fyren å rope til guttene om å spørre meg om jeg har MDMA (ulovlig rusmiddel). Han fortsetter å rope til guttene om dette, og de syntes det er fantastisk morsomt og begynner faktisk å spørre meg om dette. Jeg ber dem skjerpe seg.

Nå begynner fyren å rope om at hvis jeg får i meg litt MDMA så kommer fi*** mi til å bli skikkelig våt. Han gjentar dette, og guttene ler og er helt med. En av dem filmer. Jeg begynner å gi desperate blikk til bussjåføren, og vi får øyekontakt i speilet flere ganger. Han gjør ingenting.

Dette fortsetter, og til slutt må jeg se hvem fyren bak meg er. En helt vanlig, blond fyr i tidlig tjueårene. Jeg ber han også om å skjerpe seg. Kort tid etter sier han noe à la «vi er fem gutter og du er jente, du skal få kjørt deg godt».

Når fyren til slutt går av bussen roper en av guttene at han er en legende. Guttene går heldigvis av før jeg skal av, alle unntatt en, som ser ut som han har lyst til å krype inn i setet sitt å forsvinne. Lettelsen når de gikk av bussen var stor, for jeg har ingenting å stille opp med mot seks gutter.

Les også: Passasjerer i harnisk – ville gå av, men samtlige utganger var tettpakket med folk (+)

Jeg kontaktet Østfold Kollektivtrafikk (ØKT) etter hendelsen. Jeg ventet en god stund uten å få svar, og sendte mailen på nytt. Til svar fikk jeg at dette ikke var en hyggelig opplevelse, og at «sjåførens oppgave nå under pandemien må begrenses til kun å føre bussen». De ba meg kontakte politiet.

Men hvorfor skal oppgaven til bussjåføren begrenses til det? Det trengs ikke nærkontakt for å be noen slutte med det de holder på med, si at de må gå av bussen eller spørre meg om det går bra etter hendelsen. Dette er ansvarsfraskrivelse. Passasjerene skal vel føle seg trygge på bussen? Men denne hendelsen viser vel at gutter kan trakassere jenter uten konsekvenser.

I ettertid nå reagerer jeg når det kommer på gutter som ligner de fra gjengen som satt der. Hører jeg dem le så tenker jeg at de ler av hendelsen som skjedde. Det er rett og slett veldig ubehagelig, og jeg håper ØKT tar dette på alvor og faktisk tar steg for å stoppe dette i fremtiden, med mindre de synes det er greit at passasjerer blir trakassert ombord på bussene deres.