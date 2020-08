«Korona, en gave til Gamlebyen»

Jarle Sundelin

Norgesferien som går mot avslutning, har gitt storbesøk i Gamlebyen til glede for mange. Men koronasituasjonen med lite utenlandstrafikk, kan også prege turismen i Gamlebyen i lang tid fremover. Dette bør kommunen utnytte.

Vern av flotte historiske byggverk krever aktivitet, det beste vernet for å holde byen like attraktiv. I dagens samfunn trenger man flere og tilrettelagte aktiviteter for alle aldre for å være attraktiv, og vi må by på oss sjøl. Ingen selvfølge at status quo vil være like interessant i tiden fremover.

Som nyinnflyttet til området reagerer jeg også på interessen for å ønske folk velkommen. Her mangler enkle elektrifiserte transportløsninger fra parkeringer utenfor, her blir man fort straffet på grunn av dårlige parkeringsanvisninger inne i byen (parkeringsbetjentene gjør sin jobb) og kommunens iver etter å blomsterpynte gatene er begrenset. Torget med sine salgsboder får ikke løftet fra kommunens side som kreves - vi trenger mer enn den svenske «loppisvarianten». Merkelig strategi.

Les også: Stiller ut i Gamlebyen: – Naturen slutter aldri å gi meg inspirasjon (+)

Sist førjul så man frem til virkelig å oppleve en juleby, men den gang ei. Noen slunkne girlandere og noen få juleboder, var det som fantes. Gamlebyen har jo alle muligheter til å bli en juleby i europeisk målestokk, men her er det et stykke fram. Og med julen som kommer, med fortsatt stengte grenser, kan et slikt løft gi uante besøkende til Gamlebyen, til reiselivsnæringen som sliter og til Fredrikstad by som helhet.

Jeg føler at det er mye å ta tak i i denne festningsbyen som nettopp var myntet på handel og aktivitet for nesten 500 år siden. Våre forfedre gikk foran med et godt eksempel, men vi tar ikke i like stor grad vare på det.

Gamlebyen er Fredrikstads ansikt utad og må tas på alvor. Et mer og mulig gullkantet objekt finnes knapt.

Les også:

Ung skaperglede på mangfoldsdagen

«Byens farger – og føringer som sikrer de ulike bydelene våre karakter, identitet og tilhørighet»