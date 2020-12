«Kjør forsiktig – Barn Leker! Men Hvaler kommune responderer ikke»

Alexander Hoff

Vesterøy

Siden vårt grendelag (Stormmusfjellet Grendelag), og undertegnede, ikke får noen respons fra Hvaler kommunes avdeling for trafikksikring, og svar fra administrasjonen på budsjettmidler for 2021, ser jeg nødt til å sende leserinnlegg i håp om at responsen kan komme.

Kort historikk er at siden 2016 har det blitt påpekt, varslet og oversendt grundig dokumentasjon på behovet for fartshumper på boligfeltet Stormmusfjellet bak Åttekanten barneskole og Hauge barnehage på Vesterøy – til Hvaler kommune. I 2017 oversendte Stormmusfjellet Grendelag en grundig redegjørelse på denne saken. Høsten 2019 mottok vi endelig den gledelige nyhet om at kommunen ikke bare skulle imøtekomme våre ønsker om seks nye fartshumper, men de skulle ha en fartshump per 50 meter – siden dette er hva Hvaler kommune har lagt seg på andre steder. Dette tilsier da total 25 fartshumper på vår 1.250 meter lange veistrekning. Siden vi nå har sju fartshumper p.t. fem gamle og to nye, er det derfor manko på totalt 18 stk.

Skuffelsen var derfor tilsvarende stor når vi i mai 2020 kun fikk etablert to nye fartshumper, helt i starten på feltet. Videre har vi fire ganger i løpet av høsten 2020, og flere ganger tidligere, forespurt Hvaler kommune om når disse resterende fartshumpene vil bli etablerte, uten noen respons overhodet.

I rådmannens svar i september 2019 (møte i Utvalg for samfunnsutvikling) - heter det sitat: «at Hvaler kommune ved avdeling vei ser svært alvorlig på sikkerheten for våre skolebarn.»

Derfor synes vi også det er underlig, at vi ikke kan få noe svar og respons på våre henvendelser. Det kan virke som om Rådmann er mer opptatt av mer «trivielle» saker i nyhetene som f.eks. utvidelse av golfbanen o.l.

Hvaler kommune ønsker å være attraktive med tanke på tilflytting av barnefamilier. Hvordan mener man at man lever opp til dette i denne saken?

Når vi nå har løftet saken i snart fem år, så rekker barna å vokse opp med denne usikre veien og trafikken – før Hvaler kommune iverksetter nødvendig sikring. Må det skje en ulykke før kommunen skal reagere? Man kan jo stille seg spørsmålet om «hvem som er til for hvem?»

Med håpefull hilsen om positiv respons, fra en bekymret småbarns-pappa!

