«Kjære politikere, skjerp dere og kjør like avgifter på alle godkjente kjøretøy»

Nå skjer det som jeg med flere har spådd i mange artikler over uttallige år; Norsk elbilpolitikk blir truffet av egen bumerang. «Uff, uff» sier man, så merkelig at inntektene fra bilen synker nå som snart over halvparten av nye biler er eldrevet. Utrolig at man er overrasket av det. Helt spesielt i hele Europa har de Norske elbilene sluppet avgifter, parkeringsgebyr, bompenger m.m.

Jeg er sjokkert, men ikke overrasket. I «Dagsnytt Atten» 14. september gikk debatten varm om bilpolitikken. Jeg velger å bruke et «Trump-uttrykk»; At det går an å være så «teite» som våre politikere. At det går an å være så kunnskapsløse når man settes til å drive med samferdselspolitikk.

Elbilforeningen blir som ventet fornærmet og forlanger null endring mens et utvalg ledet av Bruvold klart antyder at elbilene nå må betale fulle avgifter, bompenger og full parkeringsavgift. Helt logisk når elbil salget øker ytterligere. Veibrukerne må betale. Og så for å gjenta litt fakta; Kun 38 prosent av bilens forurensning kommer fra motor. CO₂– utslippene fra produksjon er større for en tung elbil enn en fossilbil, men utslippene kommer ikke i Norge.

Tunge elbiler drar opp like mye vei– og bremsestøv som vanlige biler. Verdens råstoffressurser til batterilitium og giftig Cobolt, Nikkel og REM–metaller til elbilene vil bare dekke 25 prosent av verdens behov når antall biler når åtte milliarder i 2050. Neodymium–magnet fra Kina er ofte bundet til uran og samlet tar el-bransjen livet av flere hundre mennesker hvert år, men MDG bryr seg ikke om det – eller de vet ikke bedre. Selvfølgelig vil ny alternativ teknologi og materialer se dagens lys, men ifølge dagens teknokunnskap er det grunn til bekymring. I 2050 når vi maksgrensen for hva jorda tåler av befolkning versus forbruk. Kjenner regjeringens samferdselsspesialister til skjulte råstoffkilder eller «alien teknologi»?

Nye hybridbiler ser ut til å være mer fornuftig enn rene elbiler. De moderne batteripakkene gjør bilen 20 prosent lettere enn rene elbiler og de går 60 kilometer på elektrisitet. Med andre ord kan du kjøre til jobben hver dag på elektrisitet og på elektrisitet i byer og tunneler. På full tank kan du kjøre 900 kilometer uten rekkeviddeangst med et snittforbruk på 0,25 per mil.

Nå utvikles CO₂-nøytralt biodrivstoff fra skogsavfall og søppel – nå senest fra plastavfall fra havet. Det bør vel bety at biler med dette drivstoffet bør kunne selges etter 2025, året for stopp av salg av «fossile» kjøretøy. Nyutvikling av null CO₂-utslipp-forbrenning er også på gang. Glem heller ikke cold fusion/Electro Magnetic Contaiment Fusion (David Adair) og Hydrogen Fuel Cell løsning fra Solar Electrolyse. Det er interessant å merke seg at du slipper ut mindre CO₂ ved å kjøre en moderne bensinhybrid enn om du går.

Et moderne samfunn trenger kjøretøyer (transport), eller for si det på en annen måte, null eller lavutslipp-CO₂ for å drive aggregater til båter, biler, tog, landbruksmaskiner og fly. På den annen side er det et paradoks at 5G og skylagring bruker mer energi enn alle biler. Et paradoks er det også at en Airbus A320 slipper ut mindre CO₂ per passasjer per kilometer – enn et EU-lyntog som går i 300 km/t. Men med 60.000 kilowatt kan den neppe gå på batterier. Kjære politiker, skjerp dere og kjør like avgifter på alle godkjente kjøretøy. Ikke la vanlige borgere betale blodpris for politikernes tabber. Utviklingen går fort og dette vil jevne seg ut i løpet av et par år.

