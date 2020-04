«Kan media være med på dugnaden også?»

Hege Hansen

Det som foregår i media nå om dagen, gjør at det er utrolig mye usikkerhet rundt om. Smitteverneksperter er uenige, de rakker ned på hverandre. Noen ønsker at alle skoletrinn skal starte, andre mener det kan bli katastrofalt og vil ha stengt i mange uker til. Samtidig tikker det inn meldinger om 13 elever i hver klasse, fotball og at bmx åpner igjen, og jeg skjønner virkelig ikke hva jeg skal forholde meg til. Ungen i femte klasse må være hjemme fra skolen, men kan gå på trening? Jeg blir helt sprø. Jeg skjønner at jeg bør forholde meg til regjering og FHI, men det er neimen ikke lett.

Bør media i en krisesituasjon være mer kritiske til hva de publiserer, eller er det uansett førstemann til mølla–prinsippet? Uten å alltid ha tid til å sjekke kilder godt nok. Vil de ha hysteri og panikktilstander, så er det jo bare å fortsette. Vi som er den vanlige mann i gata må fortsatt følge de retningslinjer som er satt, selv om en pensjonert smittevernekspert gjør alt hun kan for å påpeke at Norge nå gjør feil. Og hva om hun har rett? Hvem skal vi tro på? Hvem skal vi forholde oss til?

Noen åpner for kor og korps for opptil 30 personer, mens andre stenger friluftsområder. Som en vanlig innbygger, med jobb i helsevesenet, og med unger som skal på skole, så blir jeg så utrolig usikker og skeptisk, når det florerer så mye ulik informasjon. Og vi ser hva som skjer i andre land. Vi ser at det her er alvor. Kanskje media kan være litt mer kildekritiske enn ellers i en situasjon som nå? Kunne det ha bidratt til at folk flest handlet mer likt?

Jeg forstår at media dekker alle synspunkter, men når det legges ut på morgenen at 17 barn under ti år er smittet i Bergen… Uten å si noe om hvor mange som er testet. Er det 17 av 20, eller er det 17 av 5.000? Hvor det noen timer etterpå kommer ut at det var bare 5 barn. Media var litt for raskt ute med å lage en god overskrift. Nok en gang.

Når alle bidrar til denne dugnaden, så kanskje media skal bidra litt også? Bidra litt til å dempe frykt og hysteri? Og ha klare, pålitelige kilder til det som publiseres? Og som eksempel ikke sette helsevesen og barna i Moria opp mot hverandre i en og samme sak? Det bidrar til sinne og mye oppgulp i kommentarfelt.

Inga Bejer Engh sier vi skal forholde oss til fakta og fagfolk, men det er altfor mange av dem. Vi faller av lasset, for det er for mange fagfolk som mener for mye. Det er så delte meninger at jeg nesten lar være å se nyheter nå, for det er bare forvirrende.

Jeg kan bare snakke for meg, men alle de ulike scenarioene og fagfolkene som mener de har rett, gjør det utrolig vanskelig å tro på noen av dem. Det gir meg bare en følelse av at ingen egentlig vet hva dem snakker om. Og det er vanskelig å tro på at vi har kontroll.

Akkurat nå, føles det som et stort kaos. Men jeg håper jeg tar feil.

