Helga Aakre

4. kandidat for Fredrikstad SV

innlegget ble holdt som en appell under mangfoldsmarkeringen på Fisketorvet 29. juli

Jeg ønsker og tror på et samfunn for oss alle.

Der ulikheter gir vekst.

Der motsetninger gir muligheter.

Der mangfold øker vår forståelse for hverandre.

Hovedmotivet i rosemalingen er akantusblomsten fra Nord-Afrika. Grunnloven ble til etter den franske revolusjon. Selv symbolet i riksvåpenet vårt , løven , er fra den afrikanske savannen.

Bokstavene fikk vi fra latinske land. Algebraen kom fra arabiske land. Anorakken er fra Grønland, kiosken og yoghurten fra Tyrkia. (Tomm Kristiansen, Aftenposten 2013).

Uten mangfold, hadde vi fortsatt vært et enfoldig fattig folk her oppe på berget. Heldigvis ble det ikke slik. Folk har reist ut og kommet tilbake, og folk har kommet til Norge og blitt. Heldigvis ble det slik at vi er et folk med forskjellige bakgrunn, kompetanse, farger, legninger og religion.

I grunnlovens paragraf 185 står det at vi ikke har lov til å true, håne og fremme hat mot andre mennesker på grunn av hudfarge, etnisitet, religion, livssyn, seksuell legning eller nedsatt funksjonsevne.

SV vil tydeliggjøre dagens rasismeparagraf. Vi vil ha et tydeligere skille mellom frie ytringer og faktiske hatefulle og truende atferd. Vi vil gjøre det lettere å rettsforfølge sistnevnte.

Sjikane mot oss, mot mennesker , er ikke ytringsfrihet.

I juni ble det skrevet et opprop til Stortinget, om å fjerne denne paragrafen, signert 15 stykker innen ulike akademiske yrker. Alle med kritt hvit hudfarge. Betegnende ? Ja!

Vi trenger paragraf 185 fordi rasismen dessverre lever i beste velgående. Terskelen for å komme med hatefulle ytringer og direkte trusler har senket seg. Det skjer hver dag, på sosiale medier, i politikken, på gata, på skoler, på arbeidsplassen.

Vi skal ikke tie i hjel rasistiske ytringer og handlinger. Vi skal vise at vi er mange , og vi er sterkest. Vi skal ikke være stille. Vi skal støtte hverandre, og ingen skal stå alene.

Vi skal ikke la rasistiske utsagn stå uimotsagt. Vi skal ikke la rasister eller nazister handle uten at vi reagerer. Da har vi tapt. Vi skal stå opp for hva vi mener er rett. Fordi en meget viktig funksjon i paragrafen 185 er å beskytte individer, folk, ikke bare i den den offentlige debatt, men i det offentlig rom.

Fredrikstad, den lille verdensbyen, der skal det være plass til alle. Det handler om hvilke verdier vi ønsker i samfunnet vårt, uavhengig partitilhørighet.

Vi må sammen trygge forståelsen i møte med annerledesheten, fordi uten annerledeshet og mangfold er vi enfold. Vi må sammen kjempe mot rasistiske handlinger og meninger.

Vi skal ha fokus på å se verdien i det være menneske, uavhengig antall pigmenter i huden, hvem du er glad i eller hva du tror på. Uansett, så er vi folk, og folk er forskjellige. Heldigvis.

På kommunale bygg i Fredrikstad, på skoler i byen vår, er det et klistremerke der det står: Rasismefri sone. Jeg ønsker at hele Fredrikstad skal bli en rasismefri sone. Jeg ønsker et slikt merke på veggen i gågata ved rådhuset.

Fredrikstad – Rasisme Fri Sone.

En solidaritetserklæring som fremmer likeverd, inkludering og antirasisme. Da kan vi med stolthet og med hånden på hjertet kalle oss Fredrikstad, den lille verdensbyen.