Bjørn Lengfelder

Selbak

Det gjør virkelig inntrykk når fru stasministeren på infløkt vis «ber for sin syke mor»; Svadaen vi fikk forleden er imponerende; Å droppe sammenslåing eller ytre et slikt ønske, gjør at de som nå jobber i det nye systemet føler seg utrygge, fordi de kan miste jobben. Au da!

Debatt: «Stortingsvalget i 2021 blir folkeavstemning om Viken»

Da har jo både Regjering og Storting gjort seg selv til et NAV-kontor, og arbeidsavklaringspenger (Superflott begrep, forresten ...) bør inntreffe. Avklaring for øvrig blir opp til de mange tusen borgere som får dette tullet tredd nedover seg; Jeg ser frem til valget om to år; Dummere enn dette kan det vel ikke bli?

Kronikk: Ap trer endelig fram i lyset

Mitt råd til alle som ikke ønsker denne byråkratiske og direkte tåpelige løsningen på rebusen, med Oslofjorden (altså Viken, fra gammelt av) som et åpenbart ulogisk skille «mellom høyfjell og fjord» som det står i sangen, er at vi alle henger en diger lapp på kjøleskapet, der det står: STEM ALDRI (mer) PÅ DE SOM FINNER PÅ NOE SÅ DUMT SOM VIKEN!

Jeg foreslår: I bestemt form entall, en navnejustering, frem til borgerne blir hørt:

Sett en S foran – og vips heter det SVIKEN!! Det burde holde oss våkne ...