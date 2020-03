«Jeg blir inspirert og glad av å se at hele Hvaler nå går sammen for å holde hjulene i gang»

Mona Vauger

Ordfører på Hvaler

Kjære Hvaler-innbygger. Korona-pandemien har gitt oss krevende dager. Mine tanker går først og fremst til de som er bekymret og de som er syke. Mange kjenner også utrygghet i forhold til inntekt og arbeidsplass. Mye av det som gir innhold i hverdagene på Hvaler er stengt og det er skremmende stille etter at hyttegjestene våre reiste hjem. Mange har fått hverdagene snudd på hodet. Myndighetene i Norge og Hvaler kommune har valgt å innføre strenge restriksjoner for å begrense smitte og hindre at helsevesenet kollapser. Dette er viktige tiltak som alle må følge, fordi alternativet vil være verre.

Jeg har stor forståelse for at det er leit og vondt å ikke kunne besøke sin nærmeste på Dypedalåsen. Hvaler kommune starter nå et prosjekt som består av enkle tv-skjermer pasientene kan bruke og snakke med familie og venner gjennom en app som disse har på mobiltelefonen. Vi håper dette kan være litt til hjelp for de som ønsker å prøve. Jeg har også lyst til å si at ansatte på Dypedalåsen gjør sitt ytterste for å ta godt vare på beboerne, de er dyktige og jobber med hele hjertet i disse dagene.

Tiltakene rammer store deler av næringslivet og kulturlivet på Hvaler. Jeg er opptatt av at de som trenger støtte fra fellesskapet skal få det, også i denne krevende tiden. Heldigvis har vi en velferdsstat som har bygd opp et stort oljefond, som vi må kunne forvente at i denne situasjonen vil bli brukt til å dempe skadene for både næringslivet, kulturlivet, privatpersoner og kommune.

Som ordfører er jeg stolt og takknemlig for den ekstraordinære innsatsen mange på Hvaler gjør nå. Kommunens ansatte står på for innbyggerne døgnet rundt, og flere av dem snur seg rundt og gjør nye oppgaver til det beste for alle. Det er også godt å se at det private næringslivet på Hvaler stiller opp. I går var jeg innom en liten butikk på Skjærhalden. Der var eieren tross alt optimistisk, ga utrykk for at vi kommer igjennom dette og at lysere tider er i vente. Som ordfører blir jeg inspirert og glad av å se at hele Hvaler nå går sammen for å holde hjulene i gang. Jeg vil oppfordre alle om å bruke våre egne butikker og bedrifter. Før du logger inn i en nettbutikk, tenk igjennom om du kan finne tilsvarende vare eller tjeneste på Hvaler.

Det er fint å se at hyttefolket står sammen med oss i denne store dugnaden vi nå skal igjennom. De bryr seg om sin lille hyttekommune og lar være å bruke hytta akkurat nå. Hyttefolket oppfordrer også hverandre til å benytte lokale håndverkere som holder til på Hvaler. Flere fastboende fungerer som «oppsynsmenn» og melder at de skal holde øye med hyttene til hyttefolket er tilbake.

På Hvaler er mange engasjerte i frivillig arbeid. Det er en av våre styrker og det gjør livet godt her ute i havgapet. Hvaler kommune har nå opprettet en slags nettbasert frivillighetssentral der alle kan melde seg som frivillig og også melde behov. Vi har mange som vil hjelpe og håper at det er flere som har behov som melder seg. Det kan være en å snakke med på telefonen, eller hjelp til andre oppgaver som kan være vanskelig i hverdagen for enkelte. Dette gjelder også dere som vil gå faste runder for å se til hytter. Ta kontakt via Hvaler kommunes nettside. Her får man også veiledning om hvordan man skal hjelpe og samtidig følge smittevernloven.

Nå opplever vi en uvirkelig virkelighet som rammer oss alle på forskjellige måter. Men vi skal tilbake til gode normale hverdager igjen. Da er det viktig at vi står sammen. Det er nå det er viktig å ta frem den styrken vi har her i landet vårt, gjennom felleskap og at alle har stor tillitt til hverandre. Hver enkelt lille ting du kan gjøre har stor betydning for felleskapet. Selv om vi ikke kan fysisk stå sammen, er det viktigere enn noen gang at vi gjør det i tankene våre, at vi gjør det med handlingene våre og at vi gjør det med hjertene våre.

