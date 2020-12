«Ingen er ubetydelige for oss»

Lise Mette Paulsen

NAV-leder i Fredrikstad

I et innlegg i Dagsavisen Demokraten 8. desember, skriver Hege Hansen om sine opplevelser med NAV. Hun forteller også at hun ikke er den eneste som føler seg liten og verdiløs i møte med oss.

Slike historier berører oss sterkt. Vi ønsker at alle som er i kontakt med oss opplever å bli sett, hørt, respektert og tatt på alvor. Dersom noen opplever at det motsatte skjer, er det viktig at de tar det opp med oss, slik at vi kan lære og forhåpentligvis unngå at det samme skjer igjen.

Jo mer konkrete tilbakemeldinger vi får, jo lettere er det å gjøre noe med det.

Les også: – Har ikke fått økonomiske konsekvenser for brukere, sier Nav-lederen (+)

Meninger: «Regjeringen prioriterer alkohol og snus framfor folks helse og velferd»