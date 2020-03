«I dag er vi en dag nærmere bylivet vi elsker – enn vi var i går»

Line Jeppesen

Sentrumsleder Fredrikstad

Byliv – det finnes et knapt et finere ord, spør du meg! Byliv er mangfold. Byliv er mennesker. Mange mennesker. Og lyd. Akkurat nå er alt dette nesten helt fraværende. Mangfoldet er begrenset. Det er lite mennesker, og merkelig stille. At det er ekstra vanskelig å drive butikk i disse dager er ingen hemmelighet. Kundegrunnlaget er borte.

Det er lett å tenke at det eneste vi kan gjøre er å vente. Men den siste uken har vi sett at det finnes alternativ. Det tenkes annerledes – hvor finnes det muligheter nå? Muligheter for å holde butikken levende, også for fremtiden. Slik at bylivet med butikker og restauranter kan opprettholdes og at arbeidsplassene bevares.

Det fineste som har skjedd de siste dagene er kreativiteten som vises, nye måter å tjene penger på for å overleve. Det handler ikke lenger om å gripe mulighetene, men å skape mulighetene.

Hør bare her, de siste dagene så har følgende «nye forretningsmodeller» dukket opp i sentrum; Dis Design selger Interiør Kit – pakker posene ferdig til deg, så du kan hente på døra. Høyer har startet nettbutikk på Facebook, Traktøren kjører varer hjem til deg og Nina tilbyr en-en shopping. Paa Brygga-Petter (og flere med han) pusser opp lokalene og Køl selger råvarer slik at du kan lage middagen hjemme. Og dette er bare noe av det som skjer i byen akkurat nå.

Dette ville aldri skjedd i vanlige tider, men det ville heller aldri skjedd hvis ikke menneskene elsket jobbene sine og elsket byen sin. Et ekte bevis på grenseløs yrkesstolthet. Når flere tenker på denne måten skaper det motivasjon og kraft. For å sitere en folkekjær artist fra en by rett på andre siden av fjorden;

Vi har en kraft, og det er viljen til å vinne.

Det får oss opp når vi er nede om og om igjen.

Optimist. Vi vet det går bra til sist!

For akkurat nå er det det vi er – optimister. Vi vet at Fredrikstadfolk elsker byen sin, at byliv er høyt verdsatt og Fredrikstad folk er stoltere enn noen andre av byen sin. Og vi tror at nå, nå som bylivet må settes på vent – så fungerer det også som oppvekker. En by uten butikker er ikke en by. En by uten folk, er ikke en by. Og vil vi ha mangfold og byliv må vi også bruke det.

Tusen takk til alle som støtter opp initiativene som butikkene og restaurantene tar i disse dager. Akkurat din handling skaper pågangsmot, takknemlighet, energi til å fortsette og også de kronene som skal til for at det også skal være byliv i morgen. Takk igjen. Og husk; I dag er vi en dag nærmere bylivet vi elsker – enn vi var i går.

