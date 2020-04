«Hyttefolket har høy status på Hvaler»

Mona Vauger

Ordfører Hvaler kommune

Hvaler kommune har hele tiden gitt utrykk for at vi setter stor pris på våre hyttegjester. Det mener vi kommer tydelig frem gjennom våre faste møter med hytteeierforeningen, gjennom flere av våre kommunale planer og forhåpentligvis også gjennom flere avisoppslag. Det var tungt og vanskelig å be hyttefolket om å ikke dra på hytta, og det var derfor viktig for alle de politiske partiene på Hvaler å skrev et brev som gikk ut til alle hytteeiere. Jeg har lyst å sitere fra dette brevet:

«I denne helt spesielle tiden har vi som innbyggere og folkevalgte på Hvaler fått en ny innsikt i hva hytta betyr for dere. De beste dagene i livet tilbringes ofte på hytta og for mange er det hjem nummer to.

Fastboende og hyttefolket har hatt glede av hverandre i generasjoner. Vi er gjensidig avhengig av hverandre og vi har felles interesser i å ta vare på vårt Hvaler.

Det er godt å se at dere står sammen med oss i denne store dugnaden vi nå skal igjennom. Vi ser at dere virkelig bryr dere om deres lille hyttekommune og lar være å bruke hytta akkurat nå. Vi kan lese at Hytteforeningen oppfordrer medlemmene til å benytte lokale håndverkere og handle i butikkene på dagsturene til Hvaler. Flere fastboende er engasjerte og stiller frivillig som «oppsynsmenn» og passer på at alt står bra til med hyttene nå som de står tomme.

Vi forstår at det er trist og vemodig å bryte tradisjonen med påsken på hytta. Men det er viktig at alle bidrar nå, det er viktig vi er tålmodige. Da har vi troen på at vi raskere kommer tilbake til noe som er mer normalt igjen. Hytta står der og venter på dere. Og vi som bor her venter på dere!

Det er veldig viktig at vi viser tålmodighet og tillitt i den uvirkelige virkeligheten som rammer oss nå. Vi skal tilbake til gode normale hverdager igjen. Det er viktig at vi står sammen om dette.

Hvaler kommune har full beredskap og forbereder oss på å kunne pleie et stort antall syke innbyggere. Samtidig er det svært viktig at vi holder hjulene i gang og ruster oss for å klare å komme tilbake til normalen igjen med en gang restriksjonene opphører.

Vi gleder oss til den dagen kommer da det er trygt å ønske dere velkommen tilbake!»

Hvaler kommune var opptatt av at det ikke burde skilles mellom hytter, campingplasser og gjestehavner. Vi innførte derfor et lokalt forbud for de to sistnevnte etter smittevernloven. Dette forbudet ble opphevet fra den 14. april. Da forbudet ble innført ante vi ingenting om at hytteforbudet skulle vare helt til 20. April. Det ble bestemt fra sentralt hold.

Det verken er eller har vært kommunens hensikt å forskjellsbehandle grupperingene - tvert imot har vi prøvd å likestille alle så godt som mulig

Det er viktig å huske på at dette egentlig handler om å ta vare på innbyggere og hyttefolket på en best mulig måte. Smitteberedskap og kapasitet til å håndtere en situasjon med mange syke og smittede. Hvaler kommune har kapasitet til å gi både egne innbyggere og våre hytteeiere trygghet og god oppfølging under normale omstendigheter. At denne kapasiteten ikke lengre er til stede ved en pandemi må kompenseres gjennom anbefalinger og forbud. Vi har gjennom de siste ukene bygd beredskap og tilrettelagt for å håndtere en ekstrem situasjon vi ikke tidligere har opplevd.

De aller fleste innbyggerne og selvsagt næringslivet savner hyttefolket. Vi har alle stor respekt for at hyttefolket har deltatt i dugnaden og fulgt loven og anbefalingene. Vi håper også at hyttefolket ser dette, og at ikke noen få, uheldige ytringer i debatter på nettet legger lista for fremtiden. Det er ingen som er tjent med en «oss og dem» -debatt.

Det er klokt med en forsiktig oppmykning og at alle følger regjeringens råd om å unngå uønskede fritidsreiser og reiser utenfor egen bo- og arbeidsmarkedsregion. En drømmesituasjon ville vært å ønske alle velkommen tilbake med korpsmusikk og åpne armer, men nå må alle vite hvilken situasjon vi er i, og at pandemien ikke er over. Hytteeiere og fastboende bør stå sammen for å ta vare på vårt Hvaler. Alle må ta ansvar og vise tålmodighet. Bare på den måten kan vi få større frihet og nærme oss den normale Hvaler-idyllen en gang i fremtiden.

