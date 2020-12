«Hvorfor tar det så lang tid med det gamle sykehuset?»

Kristoffer Hagen

Sivilingeniør fra Sellebakk

Rikshospitalet i Oslo ble flyttet i 2000. Allerede i 2003 var første bolig innflyttingsklar. Sykehuset i Fredrikstad ble lagt ned i 2015. Hvorfor er det fortsatt ingen nye boliger klare her?

Svaret er at Statsbygg jukset. De tyvstartet prosessen i 1991 med en ide-konkurranse om hva det gamle rikshospitalet i Pilestredet kunne brukes til. I 1992 ble det besluttet å flytte sykehuset til Gaustad og at Statsbygg skulle utvikle det gamle sykehusområdet. Statsbygg sørget deretter for at det allerede i 1997 ble vedtatt en reguleringsplan. Planene var altså klare lenge før siste pasient forlot sykehuset i 2000.

Hva skjedde så i Fredrikstad? Helse Sør-Øst RHF som eide sykehuset i Fredrikstad, besluttet i 2008 at sykehuset skulle flyttes til Kalnes. I 2010 utarbeidet Sykehuset Østfold HF en mulighetsstudie for det gamle sykehuset, før de i 2012 besluttet å selge det. I 2013 ble omsider sykehuset lagt ut for salg til 256 millioner. Etter stadig nedjustering ble det solgt for 130 millioner i 2015. Så når sykehuset i Fredrikstad ble tømt, var planene på ingen måte klare.

Det er mange likhetstrekk mellom gamle Rikshospitalet og sykehustomta i Fredrikstad. Blant annet tok det omtrent like lang tid fra vedtak om flytting til sykehusdriften ble avsluttet. Likevel har prosjektene endt opp med helt ulike utfall. 8 år etter at Rikshospitalet flyttet, var området så godt som ferdig utbygd. Snart 6 år etter at sykehuset i Fredrikstad flyttet, er ikke området regulert og utbygger snakker om å selge hele prosjektet.

Hva ville skjedd dersom Statsbygg hadde fått ansvar for utviklingen av det gamle sykehuset i Fredrikstad, på samme måte som de hadde ansvar for Rikshospitalet? Det er ikke sannsynlig at de ville gjort en særlig dårligere jobb i Fredrikstad enn i Oslo. Hele området ville trolig yrt av liv. Dersom man hadde samme utbyggingstakt i Fredrikstad som i Oslo, skulle de første boligene ha vært klar i 2018, og området skulle i dag vært helt eller delvis ferdigstilt.

Men i stedet for at «statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler» får ansvaret for å utvikle en av de største statlige eiendommene i Østfold, og et av de viktigste byutviklingsprosjektene i Fredrikstads historie, tar Sykehuset Østfold HF og det statlige morselskapet Helse Sør-Øst RHF ansvaret.

Det er altså hverken Fredrikstad kommune eller en utbygger fra Bergen som er ansvarlige for det store spøkelsesslottet i Fredrikstad. Det er statens styring, der man overlater eiendomsutvikling til helseforetak som hverken har erfaring eller kompetanse på området som har endt opp med det resultatet vi har i dag.

