«Hvorfor er Villa Lykkeberg oransje?»

Torill Tangen og Grete Næss Korseberg

presidentene i Fredrikstad og Borge soroptimistklubb

Soroptimistene i Fredrikstad farger Villa Lykkeberg oransje i tett samarbeid med Fredrikstad kommune. FNs internasjonale kampanje «United to end violence against women» startet onsdag 25/11 og avsluttes torsdag 10/12, som er FNs menneskerettighetsdag. Da har vi gjennom at Lykkeberg lyser oransje markert det viktige arbeidet mot avskaffelse av vold i nære relasjoner.

I 2020 med Covid 19, har vold i nære relasjoner et særlig sterkt fokus. Vold i nære relasjoner er aldri en privatsak, men et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og setter utviklingen av samfunnet tilbake.

Vi er bekymret for at kvinner og barn utsettes for økt vold i hjemmet under pandemien. Bekymringer for økonomi og helse kan gi økt alkohol og rusmiddelbruk. Dette i kombinasjon med bortfall av de sosiale nettverkene, bidrar til økt risiko for aggressivitet og vold. Vi vet at problemet har økt.

Gjennom Soroptimistenes direkte kontakt med regjeringen i sommer, har vi bidratt til å sette søkelyset på familievold. Det finnes handlingsplaner både nasjonalt og lokalt i kommunene. Fredrikstad kommune har også en handlingsplan for å forebygge vold i nære relasjoner. Dette er et viktig arbeid som vi vil følge opp videre.

Vi markerer den internasjonale FN kampanjen om «Avskaffelse av Vold mot kvinner» for tredje året på rad. Vi hadde ikke klart det uten et tett samarbeid med kommunen. Vi vil også takke varaordfører Siri Martinsen for en viktig appell. Krisesenteret ved Marie Linden og bistandsadvokat Marianne Weel Kreutz holdt også relevante og viktige innlegg. Lyssettingen er en symbolhandling, mens kampanjen er en markering rundt et vesentlig og økende samfunnsproblem.

