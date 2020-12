«Hjelp til kristne og muslimske flyktninger?»

Lino Lubiana

Gruppeleder Fredrikstad KrF

Her er mye uvitenhet i kommentarfeltene på Facebook og unødvendige anklager om kompromisset KrF og regjeringen gjør med Frp.

FN definerer flyktningestatus på bakgrunn av tap av hjem og fare for liv og helse. Blant mange titallsmillioner mennesker på flukt er både kristne, muslimer og andre.

Ahmadiyya, nevnt i avtalen og i VG, er en muslimsk minoritet som er forfulgt i Pakistan. Jesidier var utsatt for flokemord av IS. Kristne er trakasert, forfulgt eller drept i Nigeria hvor Boko Haram vil ha Sharia-lover - i Pakistan, Sudan, Iran, Irak, Midt Østen og Indonesia - forfulgte minoriteter slik noen også er pga kultur, kjønn og politikk. At FN peker på disse som utsatt for trakasering og forfølgelse er nødvendig.

MEN kan Norge be spesifikt om kristne og muslimske FN flyktninger? Om FNs flyktninger konvensjon ikke tillater dette har Frp gjort en dårlig handel og fått katta i sekken.

Det var ikke uvanlig feks på Balkan på 1990-tallet, at man fordelte flyktningene fra Bosnia og avtalte at muslimer hjalp muslimer, katolikker hjalp katolikker, ortodokse hjalp ortodokse og vi evangeliske lutheranere følte et særlig ansvar for evangelisk kristne familier. Et aspekt var at muslimske flyktninger kjente seg tryggere hos sine egne osv. Det hadde ikke noe med diskriminering å gjøre. Alle sørget for alle, men tok mest ansvar for sine egne "barn", slik vi i familien har en plikt til å hjelpe naboens barn, men normalt spiser våre egne ved vårt bord og får penger til klær av mor og far.

Også Paulus, som ofte er sitert på ... her er ikke jøde eller greker... sier: «Gjør godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er våre søsken i troen.» Galaterne 6,10.

Det må bare ikke misbrukes! Menneskeverdet er gyldig for alle og bekreftet en gang for alle - det er absolutt og uforanderlig!

