«Her fra korona-karantenen»

Jeg blir både rørt og stolt når jeg ser og hører hvor mannjevnt folk slutter opp om myndighetenes svært strenge tiltak for å bekjempe korona- smitten her i landet. På Stortinget slutter hele opposisjonen seg til regjeringens mange alvorlige påbud så å si uten innsigelser. Fra landsende til landsende lyder folkets unisone røst: Dette er krevende og tungt, men dette skal vi klare – sammen!

Åh, for et godt, helnorsk fellesskap! Vi har ikke utviklet oss til bare å bli egoister og selvsentrerte forbrukere allikevel. Den norske dugnadsånden fra etterkrigstida lever i beste velgående: Dette greier vi! Vi skal stå han av! Det er ikke engang landsfader Einar Gerhardsen som maner til samhold nå, men en sliten statsminister fra Høyre. Så får vi tåle at enkelte hamstrer litt nå helt i starten og at det fortsatt kommer til å være stor uenighet om de økonomiske kompensasjonene som regjeringen foreslår i krisetiden.

Etter forrige ukes kongebesøk i Jordan, ble flere av oss som var med etter hvert sendt i hjemme-karantene. Ikke fordi Jordan er spesielt korona-infisert, men fordi helsemyndighetene ikke vil ta noen sjanser siden vi har sittet på internasjonale flyplasser og i trange fly i timevis. Hele tida sammen med mange ulike passasjerer fra hele verden. Vi kan jo ha blitt smittet på ferden.

Rare greier å være i karantene, men på mange måter helt fint også. Bare så uvant å ikke kunne åpne ytterdøra og ta imot og leke med barnebarna som vil på besøk. Jeg er som andre pålagt å holde god avstand til naboer, ja, til og med til kona! Vi har holdt mye rundt hverandre i snart femti år, så egentlig har vi vel bare godt av en liten pause ...

Det norske kongeparet måtte også i karantene en stund etter at de kom hjem fra Jordan. Denne nyheten ble raskt feiltolket av flere medier i Midtøsten til at kong Harald og dronning Sonja hadde blitt smittet av koronavirus under statsbesøket. Det er bare å beklage, men det er dessverre ikke bare i eventyrene fem fjær fort blir til fem høns. I medier som ikke er så nøye med faktasjekkingen, publiseres det ofte fake news. Og brannslukkingen blir krevende fordi jukse-nyheten fenger så godt.

Sjøl har jeg denne uka for første gang i livet fått en egen beskjed direkte til lille meg fra Norges statsminister på NRK radio. I mitt gamle kjære Dagsnytt sa Erna Solberg rett ut at jeg skulle gå i karantene og holde meg hjemme etter mitt utenlandsopphold. Det var også rare greier. I hele livet har jeg ønsket at nettopp statsministeren en morgen skulle si på radio at i dag behøver du ikke stå opp å gå på jobben. Alle får fri i dag! Det hele har selvsagt bare vært en barnslig drøm, men her forleden skjedde det altså. Selv om budskapet var mye mer alvorlig. Men jeg adlyder og holder meg for det meste innendørs. Jeg vasker hendene ofte, hoster i albuen og preker lengre enn vanlig med alle venner på telefon. Det er helt ok.

Så blir det jo usedvanlig god tid til å tenke og fundere på mange saker og ting som skjer og opptar meg. Denne uka tok for eksempel endelig Per-Mathias Høgmo sin hatt og gikk fra sin halvtidsstilling som sportslig leder i FFK. Det var på tide. Høgmo ble aldri noen suksess i fotballklubben. Han ble fort lei av den daglige dont som trener, og forsvant ut i flere andre mer fristende oppdrag utenfor FFK.

Selv om Høgmo nå glatt selv tar all ære for nærmest alene å ha reist FFK opp fra et påstått kaos og bygget en strålende helt ny kultur i klubben, er det svært få i Plankebyen som gråter ved hans avgang. Men for Høgmos egen del er det nå fullbrakt. Han får lederjobben for topptrenerutdanningen i Norges Fotballforbund på Ullevaal. Den jobben går altså til mannen som sa han ble demotivert og trøtt av å trene selveste Fredrikstad Fotballklubb i ett eneste år. Lykke på reisen!

Les også:

Så mange har fått påvist korona-smitte i Fredrikstad

«Husk at dette er forbigående. Det vil bli bedre.»

Ellers følger vi utviklingen i koronavirus spredningen med full styrke fra karantene-sofaen. La oss virkelig håpe at de strengeste restriksjonene som er innført i Norge etter 2. Verdenskrig, gir den ønskede effekt. Vi må nok være tålmodige og tåle at smitten sprer seg ytterligere, før vi kan nyte fruktene av de beinharde tiltakene. Men forhåpentligvis kan vi om ikke så altfor lenge se hverandre i øynene fra Nordkapp til Lindesnes å si:

Dette klarte vi, selv om det kostet mye. Vi vet nemlig hva ekte norsk samhold og dugnad er!

Samleside: Alt du trenger å vite om korona