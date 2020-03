Ulf Tolfsen

Gamle Fredrikstad

Før og under krigen oppfordret nazistene til angiveri. Etter krigen fortsatte dette i totalitære stater over hele verden. Overvåking og angiveri ble drevet til det ekstreme i Honeckers DDR. 1/3 av befolkningen spionerte på slekt, venner og i prinsippet alt. Dette fortsetter dessverre i Kina og Nord-Korea og det er et spørsmål om ikke resten av verden følger litt diskret etter med digitalisering, 4 og 5 G.

Etter at DDR kollapset fulgte år med mistenksomhet og et betent forhold mellom borgerne. Det sies at koronapandemien frambringer det beste blant mennesker. Man samarbeider, tar hensyn til hverandre og følger myndighetenes anmodninger – men – og det er et stort MEN.

I ren iver etter å følge opp myndighetenes direktiv og beskytte eget revir har det utviklet seg et angiverisystem. I noen kommuner overvåkes telefonaktivitet på hyttene mens nidkjære fastboende går vakt-runder for å spore opp hyttegjester. Dette har gått ekstra langt i fjellkommunene. Hva ønsker man å oppnå? På Hvaler bor de fleste hytte-eiere halvannen times kjøretid unna hjemkommunen. Selv bor jeg i Fredrikstad og kan kjøre til hytta på 20 minutter. Vi ønsker vel ikke å belaste helsetjenesten på Hvaler når vi rekker å kjøre hjem før vi eventuelt blir syke. Jeg bor i samme helsedistrikt som Hvaler og sogner til Sykehuset Østfold Kalnes – så hvorfor kan jeg ikke bo på hytta?

Etter henvendelse til Hvaler kommune får jeg til svar at «Statens direktiv gjelder» – helt uten noen logisk forklaring. Jeg får imidlertid til svar at det er OK å besøke hytta på dagtid. Hæ, jeg forstår ingenting, er avstanden til hjemkommunen kortere på dagtid? Det må da være fint for folk som bor i små trange leiligheter i byen å reise til hytta og gå turer. Da isolerer man seg fra et tett bymiljø. Hvis man forbyr hytta må man også nekte alle å dra på lengre turer med tog, fly, buss eller bil. Fottur over kommunegrensen går jo heller ikke an. Hvor surt blir forholdet mellom fastboende og hytteeiere etter korona hvis fastboende driver «stasi–overvåking»?

