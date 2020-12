Ulf Tolfsen

Gamle Fredrikstad

Det er ikke måte på hva Miljøpartiet De Grønne (MDG) kommer med av innspill. Nå senest forslag om 30 km/t fartsgrense generelt i byene og 60 på veiene. Argument; «Da forurenser bilene mindre» og det er bedre for myke trafikanter.

MDG har støttet og fått til at vanlige skattebetalere sponset innføringen av elbilen med flere milliarder. Hoved hensikt; krav til nullutslipp selv om alle vet at elkjøretøy kun reduserer utslippene med 20 prosent.

I forbindelse med MDGs siste «stunt» innrømmer man nå at; «Forurensingen fra bilen vil reduseres?». Med andre ord innrømmer man at elbilen forurenser? Skal man være troverdig bør man i det minste forholde seg til fakta. Forflytter man seg i en liten bensinhybrid slipper man ut mindre CO2 enn ved å gå. Med flere i bilen vesentlig mindre!

MDG er «store i kjeften», men er man villige til å ta konsekvensen av sin «lære»? Det første man da bør gjøre er å kutte bruken av telefon og data. 4G, 5G og skylagring øker energiforbruket med over 30 prosent. Og for all del unngå 300 km/t tog. De slipper ut mere CO2 enn en Airbus 320. Selv norske tog med hele infrastrukturen er «energislukere».

I Norge kommer riktignok det meste av strømmen fra vannkraft, men den spes opp med noe vind, kullkraft og atomkraft. Skal MDG være troverdige bør man også anbefale makshastighet for tog på 80 km/t.

Norge blander seg inn i bilindustrien med sin sponsing, men nå må man jobbe mot flyindustrien for å begrense maks hastigheten. 300 km/t? Multibladpropellere drevet av hydrogengassturbiner vil da bruke 15 – 20 prosent av dagens jetmotorer. Eneste CO2 utslipp kommer fra framstillingen av hydrogen. Det negative med hastighetsreduksjonen for alle transportmidler er en betydelig øking av tidsforbruket. Globalt snakker vi om hundrevis av millioner kostbare timer. Bare i Norge må vi regne med flere millioner timer.

Det MDG heller burde vie mye av sin aktivitet til er et program for å begrense Norges og klodens befolkning. Dette er den store trusselen mot global oppvarming. Bare utpusten fra befolkningsøkningen fra 1965 da vi var 3,5 milliarder til dagens 6,8 milliarder er 100 gigatonn CO2.

Skal kloden bli bærekraftig med villmark, jordbruksarealer, artsmangfold og råmaterialer bør vi ikke være flere enn 2,5 milliarder. Flere uavhengige ekspertgrupper påpeker dette. Selv skoleelever kan regne det ut. Det «grønne skiftet» er bare en urealistisk drøm uten å redusere befolkningen.

Så tilbake til MDGs miljøstunt; Ca. 30 km/t i tette bykjerner går an, men la bilene kjøre i fornuftige 60 i tettbebygde strøk og opp mot energi/tidsøkonomiske 110 på motorveiene. Begrens tog til 120. Fly er økonomiske til 500 km/t, men regn med 10 timer til USA og 15 timer til Østen. Globalt må vi da akseptere millioner av ekstra reise-timer og kostnader for dette.

Hvis ikke Kina/Frankrike får fram Fusjonsreaktorer, eller at USA lykkes med Myon/Deuterium-aggregater, vil minst 55 prosent av klodens energi komme fra olje, gass og kull fram til 2050.Siden befolkningen ventes å øke til 9 milliarder vil forbruket øke.

MDG skjerp dere, og jobb med det som er viktigst! Ikke glem at maks 92 prosent av velgerne ikke stemmer på dere, men ikke undervurder velgerne. De fleste er for et bra miljø!