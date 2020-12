Nina Solli

regiondirektør i NHO Viken Oslo

Er du som meg, går du rundt med gavelister i hodet i hele desember. I fjor endte julehandelen på 117 milliarder kroner. I år forventer NHO at julehandelen vokser med 7,6 prosent fra 2019 til 2020. I år anslås den til å nå opp mot 126 milliarder kroner.

Smittevernregler under koronapandemien tilsier at vi ikke spiser ute, går på kino eller teater eller reiser. Vi bruker heller ikke penger utenlands, men kan det føre til rekord i harde og myke pakker under juletreet. Mange av oss har mer penger å bruke i butikken nå. Hver av oss vil bruke 12.160 kroner på varehandel i desember, lyder prognosene.

Butikkene er gode på smittevern. Det er håndsprit ved døra når jeg handler, det er skilt om å holde avstand og om å bruke munnbind. Butikkene har også begrensninger på hvor mange som kan være in i butikken samtidig. I år vil jeg slå et slag for den lokale handelen. Selv bor jeg i Moss og det er nok i Østfold jeg kommer til å legge igjen de fleste tusenlappene.

Mange handler mat og julegaver på nett. Men de lokale butikkene taper på at folk handler julegaver på nett i utlandet. Sjekk derfor om din lokale gavebutikk har en nettbutikk også. På den måten kan du handle lokalt uten å møte mennesker dersom du er engstelig for smittefare. Husk at det holder at en i husstanden drar på handletur.

Siden nedstengingen 12. mars jeg vært opptatt av at alle må bidra til å holde hjulene i gang slik at vi hjelper bedriftene våre gjennom krisen. Julehandelen er enda en god anledning til å bidra til dette, slik bidrar du til å sikre arbeidsplasser i ditt nærmiljø. Så trekk kortet med god samvittighet.

For mange er dessverre forberedelsene til denne julen preget av usikkerhet fordi noen i husstanden er permittert eller har mistet jobben. Jeg mener ikke å legge et ekstra kjøpepress på dere. Det jeg er ønsker er at de som kan, handler lokalt, slik at andre skal slippe å bli permittert.

Jeg ønsker alle en fin juletid sammen med dem de er glad i. I 2021 ser vi fram til at vaksinen skal få bedriftene – ja hele samfunnet i gang igjen som før.

