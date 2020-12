«Grøntområdet ved Kongsten Fort må bevares som friområde»

Tone Dahle

Kongsten



Viser til reportasje i Fredrikstad Blad 04.12.2020, der det fremkommer at det politiske flertallet har gitt etter for trykk fra Bøckmann–familien om å ta frem igjen planene for Aktivitetsbyen. Vi som bor i nærområdet ønsker ikke planene til Bøckmann iverksatt. Vi ønsker arealet bevart som det flotte friområdet det er, og til allmen bruk. Privatisering av dette grøntområdet, og nedbygging av Konsten Fort vil være en alvorlig feil, ett svik mot innbyggerne og den historiske konteksten til fortet.

Bøckmann–familien ber om at kommunen stiller arealer til disposisjon for bobiler og aktiviteter. Men det finnes ikke ledig areal her. Det er i bruk allerede, av kommunens innbyggere! Området brukes massivt både av nærområdet og tilreisende. Egenaktivitet, organisert og uorganisert idrett har vært bedrevet her i mangfoldige år. Ikke minst barns frie lek.

Fotballtrening, ballspill, dans, gymnastikk, løping, turgåing, kampsport, frisbeegolf og hundetrening. Alt dette har vi sett fra morgen til kveld i året som har gått. Mange har virkelig forstått hvor viktig ett slikt bynært friområde er for trivsel og folkehelse.

Les også: – Det er vanskelig for oss å tenke på et annet sted å bo enn i Gamlebyen (+)

Med Bøckmanns planer vil innbyggernes bruk av området bli fortrengt av bobiler, kommersielle aktiviteter og innretninger som planene inneholder. Kongsten Fort er ett unikt fortidsminne i kraft av seg selv. Det skal ikke være en kulisse i en fornøyelsespark, eller oppstillingsplass for bobiler.

Hensynet til innbyggerne og Kongsten Fort må veie tyngre enn Bøckmann-familiens forretningsplan. Byen fortettes, befolkningen øker og behovet for friområder blir derfor bare større i fremtiden.

La oss bevare dette unike grøntområdet og fortidsminnet slik det er. Det er nå vi har ett vindu for bevaring, før mer utbygging skjer. Legg derfor bort planen om Aktivitetsby i dette området!

Leserbrev: «Bevar friområdet ved Kongsten Fort for byens innbyggere»