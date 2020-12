«Gratulerer med renholderens dag»

Tuva Moflag

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

På Dagsrevyen tidligere i høst kunne vi se renholderne Patricia Suarez, Mohamed S. Amati og Phayom Hebnes fortelle om jobben de gjør og den ekstra krevende situasjonen de står i under pandemien. Jobben deres er viktig og travel til vanlig. I år har den vært er den enda mer viktig, og enda mer travel. Nå smittevasker de opp mot fire ganger så mange rom som normalt.

Renholdere er kritisk personell som fortjener respekt og anerkjennelse for jobben de gjør. Derfor gjorde det inntrykk når Patricia Suarez meddelte at hun ikke opplevde at hun ble like godt verdsatt av annet personell på sykehuset til vanlig.

Dette er ikke et forsøk på å henge ut renholderens kolleger på sykehuset. Dette er ment som en påminnelse til oss alle sammen. For når sa du egentlig hei til renholderen på arbeidsplassen sist? Når tok dere en kaffe sammen? Når ga du han eller henne tilbakemelding på at jobben som blir gjort er viktig, eller at du er fornøyd med resultatet?

Psykologen Frederick Herzberg står bak teorien om at det er ulike faktorer på jobben som skaper henholdsvis trivsel og mistrivsel på arbeidsplassen. Enkelt forklart er «motivasjonsfaktorer» det som bidrar til at man trives og vil yte ekstra på jobben, mens «hygienefaktorer» først og fremst skaper mistrivsel hvis de ikke er tilstede.

Og sånn sett er renhold er kanskje en hygienefaktorer i dobbel forstand? Vi tar et godt fysisk arbeidsmiljø for gitt og setter ikke pris på den jobben som blir gjort. Men med en gang arbeidsplassen blir rotete, skitten og kanskje til og med smittefarlig – da reagerer vi. La oss huske hvor viktige renholderne er hver eneste dag, ikke bare mens vi står midt i en pandemi.

I politisk sammenheng har jeg flere ganger opplevd at renhold ikke blir ansett som kjerneoppgaver. Da jeg satt i opposisjon i Ski kommune, ble renholdet konkurranseutsatt mot våre stemmer. Som ordfører fikk jeg gleden av å ta det tilbake i kommunal regi.

Renholdsbransjen er dessverre fortsatt en bransje som er preget av sosial dumping og useriøse aktører, og vi ønsket ikke at ansatte skulle bli konkurranseutsatt på denne måten. Renholdere er hardtarbeidende mennesker som fortjener trygge arbeidsplasser.

Og i dag fortjener dere en takk og gratulerer med dagen!

