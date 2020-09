«Fredrikstad kommune har bestemt seg for at bonden tar feil»

Bjørnar Laabak

Gruppeleder, Fredrikstad Frp

I flere år har en grunneier på Rolvsøy hevdet at en del av hans dyrkamark er ødelagt etter at vann- og avløpsledninger er lagt tvers over et av hans jorder. Kommunen har godkjent utbyggingsarbeidet med graving og legging av nye vann- og avløpsledninger, men benekter ødeleggelser og avslår erstatning for ødelagt matjord. Fredrikstad Frp reiste denne saken i formannskapet 30. april 2020, og det foreligger nå svar fra kommunedirektøren om at kommunen ikke har ansvar for den ødelagte matjorda. Fredrikstad Frp mener denne saken er ugrei.

Arbeidet ble foretatt høsten 2013, og det er ifølge grunneier en rekke brudd på vilkår i utførelsen av gravingen. I sine henvendelser til kommunen om avvik har grunneier blitt forklart at det er entreprenøren som har utført arbeidet som må stå til ansvar for det grunneier mener er ødeleggelser av dyrkbar mark. Det er grunn til å oppfatte at arbeidene med plassering av kum, ledninger, rør og drenering ikke er i tråd med tillatelser, men av ukjent årsak plassert langt inn på jordet, uten søknad om dette. Kommunen burde ikke godkjent arbeidene med vann og avløpsledning over eiendommen.

Fylkesmannen godkjente ikke omdisponeringssøknaden i forbindelse med VA-anlegget om plassering av kum. Her tok kommunen ansvar og bekreftet til Fylkesmannen i 2018 at kummen skulle graves ned under pløyehøyde før våronna startet, altså var det uriktig å godkjenne arbeidet slik det var utført.

Saken dreier seg nå om at følgeskadene på hele jordbeltet, som er gravd over eiendommen etter graving i 2013, i en svært våt periode, og kvaliteten på matjorda er ikke lenger egnet. Traseen må dreneres på nytt og nivelleres. Det synes urettferdig at grunneier, som nå opplever senskader på dyrkamark, til tross for at gravingen er godkjent av Fredrikstad kommune, skal stå tilbake med ødelagt matjord og at grunneier selv må bære kostnaden for reparasjon.

Grunneier har påpekt avvik siden arbeidene ble ferdigstilt. Dagens forpakter av eiendommen påpeker at området der gravingen ble utført viser seg, nå fem år etter, å ha åpenbare strukturskader, dårlig dreneringsevne og at redusert avling i flere år må forventes dersom følgeskadene ikke repareres.

Kommunen skriver i saken at det ikke er påvist skader eller tap, og det skrives at uttalelser fra entreprenøren, foto og befaring sannsynliggjør at arbeidene er forsvarlig utført. Undertegnede har ikke kompetanse med hensyn til matjord, kvalitet og vekstforhold, men egenbefaring 2. september viser meg at det er vesentlig forskjell på traseen der grunneier hevder matjorda er skadet sammenlignet med nabo-jordene.

Ordfører foreslår at saken, som nå har kommet til formannskapet for avgjørelse, tas til orientering. Undertegnede mener denne saken bør vurderes etter politisk skjønn og at kommunen, som overtok anlegget etter at de selv hadde godkjent arbeidet, påtar seg ansvaret for at skadene rettes opp slik de gjorde for den delen av arbeidet Fylkesmannen påpekte i 2018.

