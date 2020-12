Malin Krå Simonsen (Ap)

leder av administrasjonsutvalget i Fredrikstad kommune

Trygge ledere er en forutsetning for en velfungerende organisasjon. I administrasjonsutvalget den 15. desember vil vi blant annet behandle saken om kommunens nye ledelsesprogram, som skal sørge for at våre ledere har en solid plattform for å utøve god og effektiv ledelse.

Et stadig økende krav til effektivitet og innovasjon/fornyelse i kommunal sektor medfører enda høyere krav til tydelig ledelse. Fredrikstad kommune står overfor et omfattende utviklings- og omstillingsarbeid i program #bærekraft25. Dette er et arbeid administrasjonsutvalget vil følge tett i årene som kommer.

Hensikten med det nye lederprogrammet har vært å forenkle og konkretisere ledelsesfeltet, og tydeliggjøre den «røde tråden» i hva som er god og ønsket ledelse i kommunen, samt hvordan man som leder skal utvikle dette. Implementering av nytt ledelsesprogram starter i 2021.

Videre legges det opp til at kommunen jobber for å være en «lærende organisasjon». For ei som har hatt om fenomenet lærende organisasjoner og samskapte læringsarenaer på pensum i en årrekke, er dette lystig lesning! I tiden som kommer blir det derfor spesielt viktig at kommunens ledere går foran for å utvikle en god læringskultur som stimulerer til innovasjon og endring.

I det samme møte som lederutviklingsprogrammet skal behandles vil også utvalget behandle resultatene av årets medarbeiderundersøkelse. Resultatene fra den gir oss et viktig bilde av arbeidsmiljøet i Fredrikstad kommune med særlig fokus på likestilling og inkludering. Arbeidsmiljøarbeid er et kontinuerlig arbeid og sier noe om retningen for hva som bør være fokusområder for arbeidsmiljøet videre. Resultater fra undersøkelsen må gjennomgås på seksjonsnivå. Videre må vi fortsette å styrke kommunens kommunikasjon om fremgangsmåte ved uønskede hendelser, og kontinuerlig sørge for at likestilling og inkludering fremmes på kurs og samlinger for ledere og medarbeidere.

Mestringsorienterte ledere så vel som medarbeidere, som er opptatte av og nysgjerrige på egen og andres utvikling, vil bidra til den læringskulturen kommunen ønsker og trenger. Vi må snakke høyt om forventninger, holdninger og verdier.

Vi gleder oss til å følge programmet og tiltakene, som vil bli vurdert fortløpende, slik at også nødvendige justeringer kan gjøres underveis.

Sammen skal vi fortsette å utvikle et godt arbeidsmiljø med lederskap som legger til rette for at engasjerte og motiverte medarbeidere bidrar til å yte gode tjenester for å sikre at det er godt å leve, skape og møte framtiden i Fredrikstad.