«Ælva», Venezia og god arkitektur

Trond Egil Svandal

ordførerkandidat i Fredrikstad (V)

Det skulle bare mangle at vi ikke debatterte hvordan elvefrontene og elvebreddene skulle utvikles. God byutvikling er helt avhengig av at vi planlegger og bygger riktig her. Derfor må jeg si meg enig med Høyres Truls Velgaard at deler av senere års utvikling, og en del prosjekter som innimellom blir presentert, virker noe planløse. Derfor trenger vi mer offentlig debatt rundt elva og byutvikling.

BAKGRUNN: Er redd elva blir glemt – mener Fredrikstad bør hente italiensk inspirasjon

Tilsvaret som Arbeiderpartiets Rune Fredriksen ga Velgaards positive debattinnspill synes jeg blir underlig. Det virker mer som han ønsker å polemisere med, og ramme Fredrikstad Høyre, mer enn å gi uttrykk for hva Arbeiderpartiet faktisk mener med god utvikling av elva og elvefrontene. Det hadde det derimot vært interessant å vite mer om. Velgaards innspill om at byen vår bør se til Venezia, skal vel neppe overtolkes. Jeg finner derfor ikke helt tråden i Fredriksens innlegg når det trekkes frem alt fra Venezias innføring turistskatt, deres syn på broer og plasser, og på cruiseturisme. Sistnevnte kunne avstedkommet en lang og viktig miljødebatt, men den skal jeg la ligge.

LES OGSÅ: – Har Velgaard glemt turstien på Kråkerøy-siden?

Mine gode politiske kollegaer Velgaard og Fredriksen kom derimot, etter min mening, ikke inn på det viktigste i debatten omkring utvikling av elva og elvefronten. Det må være debatten rundt arkitektur og bygging langs elva. Og her kan vi hell se til Venezia. For hva er det egentlig som gjør denne byen til en av verdens vakreste og mest romantiske? Jo, det er vel først og fremst den imponerende arkitekturen, alle byggverkene, de fargerike og utsmykkede husene, kirkene, piazzaene og de levende formene, altså alt det som omkranser kanalene.

I dette perspektivet mener jeg Fredrikstad, og ikke minst utviklingen av elvebredden, mangler en god og helhetlig plan. Dårlig arkitektur, dårlige tilpassede byggverk, grå og kjedelige blokker og former er ikke noe som bidrar positiv utvikling av byen og elverommet. Skal vi finne god inspirasjon fra Venezia, ja la oss heller være så fremtidsrettede av vi utvikler vår egen arkitekturpolitikk for «ælva» og elvebredden vår.