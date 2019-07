Elevene må få nok tid til å spise matpakka

Jorulf Elias Laabak

bystyrerepresentant (H) i Fredrikstad

Matpakken har en lang og solid tradisjon i Norge. Hele 97 prosent av norske barneskoleelever har med seg mat hjemmefra. God tid til å spise er dog grunnleggende for å sikre at elevene får i seg den maten de trenger i løpet av skoledagen. Undersøkelser viser dessverre at mange elever opplever at de får for liten tid til å spise skolematen sin, dette er bekymringsfullt.

Helsedirektoratet anbefaler at skolene setter av minst 20 minutter til å spise lunsj. Tid til håndvask, stå i kø, opprydning og andre aktiviteter, skal komme i tillegg til disse 20 minuttene. Det er viktig at barn får god tid til å spise, mange spiser langsommere enn voksne, det tar tid å ta opp drikkeflasker og matbokser, og elevene kan ofte drømme seg litt bort. For liten tid kan derfor lett føre til halvspiste matpakker og til at barna ikke får i seg den næringen de trenger i løpet av skoledagen, noe som igjen kan gå ut over konsentrasjon, læringsmiljø og trivsel.

Mange foreldre vil kanskje kjenne seg litt igjen i at barna får for kort tid til å spise og kommer hjem med halvspiste brødskiver i matboksen fordi de ikke rakk å spise opp. I en travel skolehverdag kan nok spisetiden på mange skoler ofte bli «spist opp» av andre ting. Undersøkelser som Helsedirektoratet har gjennomført, viser at bare halvparten av grunnskolene i Norge legger til rette for en 20 minutter lang matpause. En del elever i Norge får altså langt mindre tid til å «sluke» en matpakke, det er selvsagt ikke bra nok.

I oppvekstutvalgets møte i august, vil undertegnede derfor stille spørsmål om hvordan Fredrikstad kommune som skoleeier følger opp anbefalingene fra Helsedirektoratet når det gjelder elevenes tid til å spise matpakken sin i skoletiden.